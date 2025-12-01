Guarulhos conquista dois campeonatos no vôlei e bronze no handebol

O último final de semana foi marcado por grandes conquistas para o esporte guarulhense. Foram dois campeonatos conquistados e um bronze em competições de alto rendimento.
No domingo (30), a equipe de handebol cadete masculina Aciseg/Guarulhos garantiu a terceira colocação na Liga Paulistana da modalidade. Ela venceu o BF Guarujá por 21 a 20, em disputa realizada no Ginásio Fioravante Iervolino.
Pelo 6º Conexão Nova Geração, as equipes de vôlei da Aprov/Guarulhos garantiram bons resultados no domingo (30), em disputas realizadas no CSE João do Pulo.
A equipe sub-15 masculina foi campeã ao bater o Atlântica por 3 sets a 1. Pelo sub-17, os guarulhenses superaram o Atlântica “A” por 3 sets a 0 e também se sagraram campeões. Ainda no domingo, a equipe sub-19 feminina garantiu vaga na final ao vencer o Vôlei Nações por 3 sets a 0.
O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, parabenizou as equipes. “Ficamos felizes em ver trabalhos da cidade garantindo bons resultados e enaltecendo o nome da cidade. Estamos motivados a, cada vez mais, incentivar o esporte guarulhense”.