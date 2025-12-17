Gabarito do Vestibular das Fatecs sai nesta quarta







O gabarito oficial do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2026 será divulgado nesta quarta-feira (17), a partir das 15 horas, no site vestibular.fatec.sp.gov.br e no endereço eletrônico do Centro Paula Souza (CPS). Os candidatos realizaram a prova no último domingo (14), em unidades de ensino distribuídas por todas as regiões do Estado de São Paulo.

O exame contou com uma redação e 60 questões objetivas que avaliaram conteúdos do Ensino Médio e habilidades de escrita. As questões abordaram língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, história, geografia, inglês, raciocínio lógico e temas interdisciplinares.

A lista de classificação geral e a primeira convocação serão divulgadas em 19 de janeiro de 2026, a partir das 15 horas. Na mesma data, o candidato poderá consultar seu desempenho individual no site do processo seletivo. A classificação dos treineiros será divulgada em lista específica.

Matrículas

O processo de matrícula será realizado de forma remota pelo Sistema de Matrícula Online das Fatecs. Os convocados da primeira lista deverão enviar a documentação obrigatória entre os dias 20 e 22 de janeiro. Caso alguma vaga não seja preenchida, a segunda lista será divulgada em 26 de janeiro, com matrícula entre 27 e 29 do mesmo mês.

Para efetivar a matrícula, o candidato deve enviar arquivos nos formatos PDF, JPEG, JPG ou PNG. Os documentos exigidos incluem certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio, documento de identidade, CPF, foto 3×4 recente e documento de quitação com o serviço militar para homens acima de 18 anos. Candidatos que utilizaram a pontuação acrescida devem comprovar ter cursado todas as séries do Ensino Médio em instituições públicas. A vaga será perdida caso a comprovação não seja realizada.

Não haverá envio de convocação por e-mail, carta ou telefone. O acompanhamento das listas e prazos é de responsabilidade do candidato. A perda do prazo de matrícula ou o envio de documentação incompleta resultará na perda da vaga.