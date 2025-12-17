Prefeitura realiza oficina que transforma frutas e legumes em decoração natalina







Decorar a mesa de Natal ou a da festa de Réveillon com frutas e legumes, tornando-a bonita e com os pratos mais atraentes foi com esse objetivo que as assistidas pelas Casas da Mulher Guarulhense participaram da oficina gratuita de corte de frutas para decoração na manhã desta quarta-feira (17) no equipamento da Vila Galvão. A ação ocorreu ainda na mesma data, à tarde, na unidade Haroldo Veloso, e na terça-feira (16), na Casa da Mulher Guarulhense III Haroldo Veloso.

Promovida pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, a atividade utilizou itens comuns na culinária desta época do ano como tomate, cenoura, pepino, cebola, banana, morango, mamão, melão, uva e kiwi transformando-os em flores, corações, cesta, golfinho e Papai Noel.

Para a subsecretária Vanessa de Jesus, a oficina representa cuidado, criatividade e a valorização do que cada mulher já tem dentro de casa e dentro de si. Nela, são transformados alimentos simples em decoração, mas também são fortalecidas a autoestima, o convívio e a possibilidade de novas oportunidades. Ver mulheres aprendendo, trocando experiências e até pensando em gerar renda com esse conhecimento mostra que a pasta está no caminho certo. As Casas da Mulher Guarulhense existem para isso: acolher, ensinar e abrir portas, promovendo bem-estar, autonomia e dignidade para todas.

De acordo com a servidora da pasta Rosiléia Santos que ministrou a aula, a proposta é usar a criatividade e aproveitar legumes e frutas que se têm em casa para valorizar a apresentação de pratos.

Aposentada como metalúrgica, Eunice Maria de Oliveira, de 66 anos, participou da oficina e anotou todas as dicas e detalhes para não esquecer. Ela já fez muitos cursos na Casa da Mulher Vila Galvão e acredita que os aprendizados adquiridos ninguém os pode tirar. Pretende fazer aos poucos as decorações em casa e futuramente pode ser que as faça para comercializar.

Já a dona de casa Maria Claudia Cotrim Matos de Lara, de 54 anos, costuma participar de aulas no equipamento, pois busca o bem-estar. Ela planeja colocar os ensinamentos sobre os cortes de frutas e legumes em prática no Natal e no Ano Novo porque aprecia uma mesa bonita.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.