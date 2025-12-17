Guarulhos brilha no boxe no 5° dia de Jogos Abertos do Interior

Na terça-feira (16), as equipes de Guarulhos seguiram com seus compromissos nos 87° Jogos Abertos do Interior, em Ribeirão Preto, e o grande destaque ficou para o boxe. O masculino garantiu presença na final de cinco categorias, enquanto o feminino obteve cinco medalhas de prata.
A equipe de handebol Aciseg/Guarulhos venceu São José dos Campos por 28 a 20, em disputa realizada no Complexo Esportivo da USP, em Ribeirão Preto. Outro bom resultado foi obtido pelo futsal Wimpro/Guarulhos, que, em sua estreia na competição, goleou o Votuporanga por 8 a 0, em jogo realizado no Patinódromo de Sertãozinho.
O boxe, representado pelo Coliseu Boxe Center, garantiu mais vitórias em seu segundo dia de disputa. Pela semifinal do 55 kg, Felipe Soares Lourenço Cardoso venceu Yuri Gomes de Sousa Costa (Sorocaba) e garantiu vaga na final. Na categoria 60 kg, Kaio Vinicius dos Santos Cavalheiro (Guarulhos) também chegou à decisão ao vencer Caio de Souza Moreira (Sorocaba). No 70 kg, Ruan Santos da Silva (Guarulhos) venceu Moyses Ritz Lira dos Santos (Sorocaba), enquanto no 75 kg, Isley Luiz dos Santos Veríssimo (Guarulhos) saiu com a vitória contra Gabriel Nascimento Rodrigues (Guarujá). Fechando as conquistas, nos 80 kg, Fellipe Galvão Bastos vai disputar a medalha de outo após superar Lucas Jhone Sá Diniz (Sorocaba).
Já no juvenil feminino, as representantes de Guarulhos estiveram em cinco finais e ficaram com a prata em todas elas, as atletas são: Sara Cristina da Costa Campos – 51 kg; Ana Beatriz Rodrigues de Lima – 54 kg; Andrielly Gregório do Aragão – 57 kg; Marcela Sofia Farias Dias – 65 kg ; e Julia Freitas Pereira da Silva – 80 kg.
Outros esportes
Os Jogos Abertos do Interior seguem até domingo (21), tendo como sede a cidade de Ribeirão Preto, com apoio da cidade de Sertãozinho, Brodowski e Serrana.
O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, comemorou. “Estamos avançando nas competições e isso mostra a força do esporte guarulhense. É uma felicidade poder acompanhar o desempenho da delegação”.