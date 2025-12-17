Com crescimento sólido e visão estratégica, Supermercado X anuncia três novas unidades

A rede Supermercado X anunciou a abertura de três novas mega lojas no estado de São Paulo, reforçando sua estratégia de expansão na capital e na Região Metropolitana. O projeto envolve um investimento de grande porte e marca mais uma etapa do crescimento da rede, que vem ampliando sua atuação de forma consistente no mercado paulista.

As novas unidades serão instaladas em Osasco, Vila Prudente e Morumbi, áreas consideradas estratégicas pelo alto fluxo de consumidores e pelo potencial de desenvolvimento econômico. De acordo com a empresa, as lojas contarão com estruturas modernas, variedade ampliada de produtos e devem gerar empregos diretos e indiretos nas regiões onde serão implantadas.

A rede afirma que a expansão tem como foco estreitar o relacionamento com os clientes, aumentar a capacidade de atendimento e acompanhar a evolução urbana desses polos. Informações sobre o cronograma de inaugurações e a quantidade de vagas a serem abertas ainda serão divulgadas.