Instituto Meu Futuro encerra as atividades do ano com entrega de presentes







Crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto Cultural e Esportivo Meu Futuro, mantido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, participaram de um dia de confraternização e receberam kits de presentes. Ao todo, 73 educandos foram beneficiados com as doações, entregues por empresas e pessoas que apadrinham o projeto.

Há 24 anos, o Instituto Meu Futuro desenvolve ações voltadas a crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social na região do Parque Primavera, em Guarulhos. O encerramento das atividades contou com a presença do diretor do Sindicato e vice-presidente do Instituto, Daniel Galdino, que destacou a responsabilidade social da iniciativa e o compromisso com a formação e profissionalização dos jovens.

O evento também foi prestigiado pelo presidente do Sindicato, Josinaldo José de Barros, conhecido como Cabeça, que ressaltou a importância do investimento em educação. Segundo ele, o conhecimento é fundamental para o desenvolvimento das futuras gerações, motivo pelo qual o Sindicato mantém cursos e ações educacionais voltados aos educandos do Meu Futuro.

Também participaram da confraternização os diretores sindicais Jaciel Barbosa (Jassa), Roseli Lima, Robson Amadeu, Márcia Aquino, Raquel de Jesus e Delma Rocha, além de representantes de instituições parceiras, como o Senai-SP e a empresa Flexform. A gestora do Instituto, Valclécia Trindade, avaliou o ano como positivo e adiantou que a entidade planeja ampliar as atividades em 2026, com a inclusão de cursos nas áreas de padaria e confeitaria.