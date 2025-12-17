Operação Cata-Tralha atende quatro bairros no final de semana

Mais quatro bairros serão beneficiados pela operação Cata-Tralha neste próximo fim de semana. Os caminhões da de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (20) pelas ruas do Jardim Paraíso, Jardim Acácio e Campos da Paz. No domingo (21) a região contemplada é a do Jardim Fortaleza.
Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.
Programação
Sábado – 20/12
Jardim Paraíso
Avenida Cesário Lange, avenida Décio Cossolin, avenida Dona Euzébia, avenida Paulistana, avenida Purús, avenida São Francisco Sales, avenida Silvestre Pires de Feitras (700 a 2100), avenida Três Corações, rua Aiuruoca, rua Altamira, rua Antônio Olinto, rua Barra do Jacareí, rua Benito, rua Capivari, rua Charqueara, rua Cordislândia, rua Coronel Macedo, rua da Conquista, rua Fortaleza Nogueiras, rua Fortuna de Minas, rua Guarumomis, rua Hélio Teixeira, rua Jerônimo Monteiro, rua João Evangelista, rua Laranjal Paulista, rua Maria Rita Severino, rua Maromomis, rua Mimoso do Sul, rua Monte Sião, rua Munhoz Melo, rua Nossa Senhora do Socorro, rua Paranapanema, rua Pardinho, rua Pedrauva, rua Porangala, rua Pouso Alegre, rua Quatro de Fevereiro, rua Samurai, rua Santa Maria Suacui, rua Santana do Itararé, rua Santo Estevão, rua São Joaquim do Monte, rua Silvianópolis, rua Taquarituba, rua Telêmaco Borba, rua Vinte de Maio, viela Alagoas, viela Albertina, viela Arandu, viela Arantina, viela Avaré, viela Campanha, viela Carvalhos, viela Castelo, viela Chácara, viela Ingaí, viela Itatinga, viela Juquiá, viela Liberdade, viela Manduri, viela Pedra da Anta, viela São José Caiana, viela Serra dos Aimorés, viela Vitória.
Jardim Acácio
Avenida C, praça Antônio Jayme Zapata, rua Amélia Veigas Teixeira, rua Cassiano Gomes, rua Catarina Guilhem Serrano, rua Clésia Lelis da Silva, rua Geraldo José de Moura, rua Giusseppa Conti Panepinto, rua Hermenegildo Orsi, rua Luiz Mellone, rua Manoel Luiz Pereira, rua Maria Luíza Périco, rua Nestor João de Oliveira, rua Nova e rua Takayosi Tamura.
Campo da Paz
Rua Campos da Paz, rua Santo Estevão, viela Chácara Um, rua Guarumomis, rua Maromomis, rua Sapucaia, rua Belém, rua Irmã Dorati, rua Dos Coqueiros e estrada Municipal.
Domingo – 21/12
Jardim Fortaleza
Rua Adelaide de Brito Tavares, rua Adelina Bonomi, rua Adilson Charles dos Santos Júnior, rua Alaíde Collado Alves, rua Alberto Marqueti, rua Amadeu de Oliveira, rua Ana Maria de Jesus, rua Angelina Darca Barroso, rua Antônio Carlos de Souza Nito, rua Arthur Domingos Martins, rua Benedita Dias Rodrigues, rua Benedito Ramos de Azevedo, rua Charles Luiz Boattini, rua Clauvelino Lucas da Silva, rua Débora Vasconcelos Hatje, rua Edmundo Pereira, rua Elides Maria Calegari Jacomini, rua Elyseu Peixoto da Silva, rua Fernando Pessoa, rua Francisca Luteslinda Viana, rua Francisca Maria Vieira, rua Francisco Pereira de Lima, rua Francisco Rodrigues Mendes, rua Generosa Moreira de Almeida, rua Gilberto Ramos de Azevedo, rua Gircélio Márcio de Carvalho, rua Guenter Stahl, rua Henrique Rodrigues Peres, rua Hermínia Biaggio Santana, rua Hilário Pires de Freitas, rua Horácio de Brito, rua Hélio de Sousa, rua Inácio Amaral de Brito Júnior, rua Isabel Maria Elias, rua Ivanete de Menezes Lyra, rua Izaura Pereira do Nascimento, rua José Coutinho da Silva, rua José Kabzas, rua José Luiz Silva, rua José Tavares da Silva, rua José de Souza Mendes, rua Jovita Ana de Jesus, rua João Alves de Souza Reis Filho, praça João Clementino Grangeiro, avenida João Collado, rua João Tognarelli, rua Kazuko Fuji Shimizu, rua Luigi Magni, rua Luiz Caputo, rua Lídia Maria Trevisan, rua Lúcia Marie Matuura, rua Maeda Tokuo, rua Manoel Benevides de Almeida, rua Manoel Marques Brazão, rua Maria Carolina, rua Maria Malti Felippe, rua Maria Motta Pereira, rua Maria das Dores Martins, rua Maria de Fátima Stande, rua Medeia Escardna Mariano, rua Mário Cândido Domingues, avenida Nair de Oliveira Costa, rua Nazarena Figueiredo Costa, rua Nicolau Felippe, rua Onildes Zanzini Pereira, rua Paulo Mendes, rua Paulo Sérgio de Abreu, avenida Prefeito Antônio Pratici, rua Rafael Fantazzini Neto, rua Roberto Magalhães, rua Roberto Militão dos Santos, avenida Romeu Avilez, rua Sebastião Palmeira Júnior, rua Serafina Reizzi Martello, rua Taunai Fernando de Lima, rua Teresa Ravásio Magni, rua Tereza Jorge, rua Valdecir Manoel Ribeiro, rua Waldomiro Pereira Guimarães, rua Wanderlei Gonçalves da Rocha, rua da Paz, estrada velha de Nazaré (20 a 1.600), avenida dos Evangélicos, avenida dos Oleiros e rua Ângela Biffi Beil.
Mais informações sobre a Operação Cata-Tralha veja no link: https://www.guarulhos.sp.gov.br/catatralha