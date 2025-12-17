Homem desaparece após carro ser arrastado durante chuvas no Jardim Santa Emília







Um entregador de 58 anos desapareceu durante o forte temporal que atingiu a cidade na terça-feira (16). Ele realizava uma entrega quando o veículo em que estava foi arrastado pela enxurrada e levado para dentro de um córrego. As buscas, iniciadas no mesmo dia, foram retomadas pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (17).

O caso ocorreu no córrego Taboão, no Jardim Santa Emília, que passa sob diversas residências antes de desaguar no rio Tietê. Testemunhas relataram aos bombeiros que havia duas pessoas dentro do carro no momento do acidente. Moradores afirmam que a grade metálica que deveria separar a via do córrego já estava caída havia algum tempo, o que pode ter contribuído para o veículo cair na água.

Segundo relatos, o utilitário leve de cor branca ficou preso próximo a uma casa construída sobre o curso do córrego. Uma moradora contou que, por volta das 17h30, pessoas tentaram abrir as portas do carro logo após o acidente, mas não encontraram ninguém no interior. Para auxiliar nas buscas, os bombeiros utilizam uma retroescavadeira para remover lixo acumulado e facilitar o acesso ao local.

Em nota, a Prefeitura de Guarulhos informou que a via possui sistema de drenagem adequado, mas reconheceu que a existência de moradias construídas sobre o córrego Taboão contribui para alagamentos em períodos de chuva intensa. A administração municipal afirmou ainda que realiza a limpeza do córrego e das bocas de lobo, afetadas pelo descarte irregular de resíduos. No estado de São Paulo, a Defesa Civil contabiliza ao menos sete mortes causadas pelas chuvas neste mês de dezembro, em ocorrências registradas em diferentes cidades.