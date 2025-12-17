CEU Bonsucesso recebe megaevento de Natal no próximo sábado







Já está quase tudo pronto para o “Show de Natal – Alegria para toda família”, evento realizado pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, que acontece no próximo sábado (20), das 13h às 18h, no CEU Bonsucesso. As famílias guarulhenses aguardam ansiosamente pela festa, que oferece programação totalmente gratuita e combina a magia das celebrações natalinas com a efervescência dos grandes eventos.

Os espaços do CEU Bonsucesso foram completamente transformados em um universo repleto de alegria e diversão para receber crianças, jovens e adultos. Na quadra society, a criançada encontra grande variedade de brinquedos infláveis: toboágua, toboshark, splash slide, parque aquático, crazy ball, T-Rex, corrida de obstáculos, tobogã e parque Safari. No ginásio, a área baby também oferece brinquedos infláveis com trenzinho, carrossel e bate-bate.

Estão previstas ainda atividades diversas na área das piscinas, como caiaque e prancha de stand up, entre outras atrações aquáticas que espantam o calor. No auditório, atividades como pintura de rosto e o espaço com air games (fliperamas) prometem ser um dos mais agitados e procurados pelos visitantes.

Vale destacar ainda os shows que acontecem na área do estacionamento e trazem ao palco os artistas Belinha, Guerreiras do KPOP, EliteBTS e Labubu. Na área externa, as tradicionais e calorosas brincadeiras de rua do projeto “Na Rua sem Wifi” também marcam presença no evento e prometem ao público o resgate de brincadeiras cativas dos tempos de infância, um convite para que crianças e adultos possam deixar o celular de lado e embarcar de cabeça no livre brincar.

Além de castelo de Natal, papai Noel, personagens natalinos, ambientes instagramáveis, pipoca e algodão doce, o “Show de Natal – Alegria para toda família” oferece ainda Praça de Alimentação e toda a infraestrutura com enfermaria, ambulância e apoio da Guarda Civil Municipal para garantir a segurança e bem-estar dos visitantes.