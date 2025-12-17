Literatura é tema de encontro de encerramento do Programa LEIA







Mais de 800 professores alfabetizadores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental e coordenadores pedagógicos das escolas da rede municipal participaram na última segunda (15) e terça-feira (16) de encontro de encerramento das atividades formativas do Programa LEIA 2025. O evento, que aconteceu no Salão de Artes do Adamastor, abordou o tema “Literatura e equidade: estratégias didáticas de mediação de leitura”, caracterizando-se como espaço de amplo diálogo ao trazer profissionais da educação para fortalecer as discussões.

Com o objetivo de promover um espaço formativo e reflexivo para professores alfabetizadores e evidenciar o papel da literatura para viabilizar a equidade, inclusão e ampliação de repertórios culturais no processo de alfabetização, o encontro contou com palestra do doutor em Educação pela Faculdade de Educação da USP (FEUSP), Felipe de Souza Costa, que abordou o uso da leitura literária como estratégia potente, considerando que os livros ampliam horizontes, rompem estereótipos e convidam os leitores a enxergar o outro com mais profundidade e respeito.

Para o palestrante, no trabalho com a literatura infantil, especialmente na alfabetização, o professor deve atuar como mediador, ou seja, fazer a ponte entre a criança, o livro, a literatura e as aprendizagens. Importa, neste contexto, agir de maneira muito intencional, planejada e, principalmente, com o objetivo de saber escolher o livro e a leitura, e quais resultados espera-se da utilização desse objeto de ensino.

Além da apresentação musical com voz e violão do coordenador pedagógico João Paulo Araújo (EPG Teresinha Mian Alves), os participantes do encontro tiveram ainda a oportunidade de interagir com profissionais da rede municipal que se dedicaram a projetos e práticas relacionadas a leituras literárias como tema gerador: a coordenadora pedagógica Priscila Aranda (EPG Monteiro Lobato) e os professores alfabetizadores Cristiano Geraldo de Oliveira (EPG Celso Furtado), Jhulia Souza (EPG Castro Alves) e Fabiana Francisca Casalli (EPG Izolina Alves Davi).

Sobre o relato dos educadores, Felipe de Souza Costa destacou ainda a importância da formação continuada ao valorizar o compartilhamento de práticas entre os educadores, enfatizando o modo como a experiência de professores e coordenadores, que atuam no dia a dia das escolas, ressoa de forma amplificada junto a seus pares. Dessa forma, o relato de práticas, com seus percursos, desafios e conquistas, é essencial para mostrar a realidade do trabalho docente.