Movimento Cultural ocupa a Vila Any neste domingo com programação gratuita de arte, cultura e lazer







A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza neste domingo (21) mais uma edição do Movimento Cultural Guarulhos, iniciativa que promove a ocupação artística do espaço público e amplia o acesso da população a diferentes linguagens culturais. O evento acontece no Campo Vila Any, localizado na avenida da Estação, 383, com entrada gratuita.

Ao longo do dia, o público poderá acompanhar uma programação diversificada que reúne circo, teatro, cinema, música, literatura, cultura urbana e brincadeiras tradicionais, fortalecendo o encontro entre artistas e comunidade e estimulando a convivência nos territórios da cidade.

Cultura como experiência coletiva e democrática

O Movimento Cultural Guarulhos tem como proposta transformar a cidade em um território vivo de criação, convivência e troca, onde as manifestações artísticas dialogam entre si e com públicos de todas as idades. As atividades acontecem de forma simultânea em diferentes espaços, oferecendo experiências culturais acessíveis para crianças, jovens, adultos e famílias.

A iniciativa reafirma a cultura como direito e como ferramenta de fortalecimento dos vínculos comunitários, promovendo o uso qualificado do espaço público e valorizando a produção artística local.

Espaço Brincadeira de Todos os Tempos valoriza o brincar como patrimônio cultural

Das 11h às 17h, o Espaço Brincadeira de Todos os Tempos convida crianças e famílias a vivenciarem o brincar como experiência cultural, afetiva e educativa. Ele valoriza brincadeiras tradicionais e jogos populares como patrimônio cultural imaterial, propondo uma pausa no uso excessivo de telas e incentivando a convivência intergeracional.

A programação inclui oficinas e atividades monitoradas, que estimulam a criatividade, a imaginação e o brincar coletivo, reforçando a importância do contato humano e da ocupação lúdica do espaço público.

Cinema transforma a rua em sala de exibição

O Espaço Cinema, também com funcionamento das 11h às 17h, oferece uma programação contínua de animações clássicas em domínio público, respeitando a legislação de direitos autorais. A proposta resgata a experiência coletiva de assistir a filmes, estimula a imaginação das crianças e contribui para a formação de público para o audiovisual.

O cinema é apresentado como ferramenta cultural, educativa e de convivência, ampliando o acesso ao audiovisual em um ambiente aberto e democrático.

Circo, comicidade e teatro popular no Palco Circo

O Palco Circo reúne espetáculos ligados ao circo, à comicidade, à música e ao teatro popular, com apresentações voltadas para todas as idades. A programação valoriza o riso, o encantamento e a ocupação criativa do espaço urbano, com intervenções artísticas, oficinas e espetáculos ao longo do dia.

Entre os destaques estão apresentações de mágica, números circenses, oficinas de jogos e malabares e espetáculos teatrais, encerrando com uma homenagem musical aos grandes sambistas.

Palco Teatro destaca artistas guarulhenses e cultura urbana

O Palco Teatro coloca os artistas e coletivos de Guarulhos como protagonistas da programação, valorizando o teatro de rua, a música, a literatura, a cultura urbana e as performances contemporâneas. O espaço fortalece a identidade cultural do território e amplia a visibilidade da produção artística local.

Um dos destaques é o Cortejo de Bonecos Gigantes, da Cia Chegança, que percorre o espaço do evento em uma intervenção cênica que dialoga com o público por meio do teatro de rua, da música e da tradição dos cortejos populares.

A programação inclui ainda apresentações musicais, ações literárias, performances circenses e encontros de cultura urbana.

Serviço

Movimento Cultural Guarulhos

Data: 21 de dezembro – domingo

Horário: a partir das 11h

Local: Campo Vila Any

Endereço: Avenida da Estação, 383 – Vila Any – Guarulhos

Entrada: Gratuita

Produção: TáDito Produção e Comunicação

Realização: Prefeitura de Guarulhos – Secretaria de Cultura

Apoio Cultural: PNAB | Funcultura