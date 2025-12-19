Mais de 1,5 milhão de veículos devem circular nas estradas do DER-SP durante verão

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) estima que mais de 1,5 milhão de veículos devem circular em suas estradas aos finais de semana do período de dezembro de 2025 a fevereiro de 2026. A expectativa é que os maiores fluxos concentrem-se nos trechos de acesso ao litoral e às serras. Por conta disso, o DER-SP iniciou a Operação Verão 2025/2026 com reforço de equipe e recursos operacionais.
A Operação Verão 2025/2026 iniciou no dia 15 de dezembro e vai até 20 de fevereiro. Durante o período, medidas operacionais especiais estão sendo implementadas para assegurar a segurança viária, a fluidez do tráfego e o conforto dos usuários na malha rodoviária estadual administrada pelo órgão.
Nos trechos de acesso ao litoral e às serras, onde o fluxo de veículos é maior nessa época do ano, são esperados cerca de 272 mil veículos aos finais de semana nas rodovias Rio-Santos (SP-055), Oswaldo Cruz (SP-125), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) e Osvaldo Barbosa Guisardi (SP-046), o que representa um aumento de 29,2% em razão do período de férias.
O que muda nas estradas do DER-SP
Para a Operação Verão 2025/2026, o DER-SP reforçou equipes e recursos operacionais, mobilizando 1.238 colaboradores e 323 veículos, entre viaturas de combate a incêndio, caminhonetes, guinchos, vans, motocicletas e papacones (dispositivos de sinalização), posicionados estrategicamente ao longo de todas as rodovias estaduais sob administração do Departamento.
Entre as ações previstas estão a liberação de acostamentos, o uso de faixa reversível, a operação “pare e siga”, além do controle de acessos e desvios operacionais.
A Operação Verão 2025/2026 amplia a eficiência na execução das atividades, permitindo respostas rápidas às demandas de tráfego e segurança viária, além de assegurar cobertura contínua em pontos estratégicos da malha rodoviária estadual.
Os usuários podem acionar o DER-SP 24 horas por dia pelo telefone de emergência 0800-055-5510.
Estimativa de volume de tráfego em todo o estado e nas regiões serrana e litorânea
SP-055 – Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (Caraguatatuba)
- Sexta-feira: 30.122 veículos
- Sábado: 30.094 veículos
- Domingo: 29.321 veículos
Total: 89.537 veículos
SP-055 – Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (Bertioga)
- Sexta-feira: 25.831 veículos
- Sábado: 25.101 veículos
- Domingo: 24.972 veículos
Total: 75.904 veículos
SP-125 – Rodovia Oswaldo Cruz
- Sexta-feira: 12.122 veículos
- Sábado: 11.231 veículos
- Domingo: 10.981 veículos
Total: 34.334 veículos
SP-123 – Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro
- Sexta-feira: 16.125 veículos
- Sábado: 15.884 veículos
- Domingo: 16.004 veículos
Total: 48.013 veículos
SP-046 – Rodovia Osvaldo Barbosa Guisardi
- Sexta-feira: 8.503 veículos
- Sábado: 8.002 veículos
- Domingo: 8.362 veículos
Total: 24.867 veículos
Operação de liberação de acostamento
- SP-055: km 84 ao km 94
- SP-055: km 205 ao km 211 (leste/oeste)
- SP-055: km 194 ao km 192 (leste)
- SP-123: km 6 ao km 25,5 (norte/sul)
- SP-123: km 44,5 ao km 46 (norte/sul)
- SP-125: km 9 ao km 14 (norte)
Operação de fluxo com direção alternada (faixa reversível)
- SP-055: km 95 ao km 97 (oeste)
- SP-055: km 95,2 ao km 93,8 (leste)
- SP-123: km 42 ao km 25,5 (sul)
Operação “pare e siga” – Ponte do Rio Maranduba
- SP-055: km 77,8 (leste/oeste)
- Operação de controle de acesso
- SP-055: km 211,3 (leste/oeste)
- SP-055: km 89,3 (leste/oeste)
Operação de desvio operacional
- SP-055: km 91,8 ao km 92,8
- SP-055: km 77,8 (leste/oeste)