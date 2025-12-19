Última roda de Danças Circulares do ano ocorre neste domingo no Bosque Maia







No próximo domingo (21), das 10h às 12h, a Tenda Verde do Bosque Maia recebe a última roda de Danças Circulares de 2025, encerrando um ciclo de atividades que, ao longo de 13 anos, já beneficiou mais de 3 mil pessoas em Guarulhos. Consolidada como referência em convivência, inclusão e pertencimento, a iniciativa integra o Movimento Mundial das Danças Circulares em parques públicos e está alinhada à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do SUS, que reconhece a dança circular como uma das 29 Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ofertadas à população.

A atividade também dialoga com o Dezembro Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas que vivem com HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Os participantes são convidados a usar peças ou acessórios vermelhos, em alusão à campanha.

O encontro contará ainda com o sorteio de uma mandala de fios, produzida pela artista guarulhense Renate Sewing, e com uma seleção de músicas e coreografias voltadas à inclusão, em referência ao Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, além de estimular reflexões sobre o enfrentamento de estigmas e preconceitos relacionados ao HIV/Aids e às deficiências. As danças também marcarão o encerramento de ciclo, acolhendo o novo período que se inicia.

Segundo Denise Antunes, gerente do Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics) e uma das principais focalizadoras de Danças Circulares do Bosque Maia, a oficina deste domingo honrará cada passo vivenciado ao longo do ano e celebrará o fechamento desse ciclo, permitindo soltar o que passou para receber o próximo período com o coração aberto e em perfeita harmonia com o novo ritmo que se inicia.

A orientação é que os interessados compareçam com roupas e calçados confortáveis e levem garrafa de água para garantir uma boa hidratação durante a atividade.

Serviço

O Bosque Maia está localizado na avenida Paulo Faccini, s/n°, Centro.