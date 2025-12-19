Corpo encontrado no Tietê é de homem desaparecido após enchente em Guarulhos

O Corpo de Bombeiros localizou, na tarde desta sexta-feira (19), o corpo do motorista de 58 anos que estava desaparecido desde a forte chuva que atingiu Guarulhos, na última terça-feira (16). A vítima, que trabalhava como entregador, teve o carro arrastado pela enxurrada e acabou caindo no córrego Taboão, no Jardim Santa Emília, afluente do Rio Tietê.
Por volta das 13h50, a corporação recebeu a informação sobre a possível localização de um corpo no Rio Tietê. Cerca de 40 minutos depois, às 14h30, as equipes conseguiram acessar o cadáver na Marginal Tietê, sentido Brás, sob o acesso à Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da Rua São Jorge, 777, no Tatuapé, Zona Leste da capital.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde familiares confirmaram a identidade do entregador. Com o caso, a Defesa Civil atualizou para oito o número de mortes registradas no estado de São Paulo em decorrência das chuvas neste mês de dezembro.