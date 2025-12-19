Casa Paulista investe R$ 101,8 milhões e realiza o sonho da casa própria para 358 famílias em Guarulhos







O programa Casa Paulista entrega, nesta segunda (22), 358 novas moradias em Guarulhos, garantindo segurança e dignidade habitacional a famílias que residem em uma área de risco na cidade. Os apartamentos fazem parte dos conjuntos Guarulhos AA e Guarulhos C26, construídos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), com investimento de R$ 101,8 milhões. O evento de entrega começa às 14h, na Rua Soweto, nº 42, no bairro Pimentas, e conta com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco.

Os apartamentos, com área de 47 m² a 50 m², possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Além disso, há 11 unidades adaptadas para pessoas com deficiência, sendo sete delas no Guarulhos AA e as outras no C26. Ambos os conjuntos possuem playground, Centro de Apoio ao Condomínio (CACs) e sistema de energia fotovoltaica, além de estacionamento com mais de 190 vagas, sendo 144 no Guarulhos AA e 53 no C26.

O empreendimento proporciona mais dignidade e segurança às famílias que residem em uma área de risco denominada Guarulhos C, no bairro Pimentas. O núcleo passa por um plano de reassentamento que beneficia 1,3 mil famílias, com atendimento habitacional e obras de urbanização, regularização fundiária e recuperação ambiental, iniciadas em 2023. Também está em construção o Guarulhos Y, com 266 unidades.

O financiamento das unidades segue as diretrizes da nova Política Habitacional do Estado de São Paulo, com juro zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. Os valores mensais são calculados conforme a renda familiar, com duas possibilidades: parcelas equivalentes a 20% da renda, corrigidas anualmente pelo IPCA, ou prestações fixas correspondentes a 30% da renda.