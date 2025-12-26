Réveillon do Rio terá 13 palcos; prefeitura garante segurança







O réveillon da cidade do Rio de Janeiro terá 13 palcos espalhados pela cidade, sendo três em Copacabana e dez nas zonas norte, oeste e na região central. A queima de fogos de artifício será feita em cinco pontos: o principal é na orla de Copacabana, com 19 balsas (no ano passado eram 10), com 12 minutos de duração.

Segundo a prefeitura do Rio, são esperadas 5 milhões de pessoas para passar a virada do ano na capital fluminense, sendo 2,5 milhões em Copacabana.

“A cidade vai estar segura, limpa, arrumada. Claro, com o jeito carioca. Ninguém vem aqui esperando uma imagem sueca, finlandesa, alemã, uma coisa nórdica, aquela tranquilidade dos japoneses em Tóquio porque, de fato, quem vier esperando isso, eu sugiro que procure outro lugar porque não é muito uma característica de nós, cariocas”, disse o prefeito Eduardo Paes.

Interdições

A partir das 6h do dia 30 de dezembro, haverá proibição de estacionamento em diversas vias de Copacabana, Ipanema, Leblon e Botafogo. A partir da 0h do dia 31 de dezembro, está interditado o acesso de ônibus de fretamento em Copacabana.

A partir das 19h do dia 31, está bloqueado o acesso de carros a Copacabana, exceto de ônibus e táxi e, a partir das 21h, haverá bloqueio total, inclusive de ônibus e táxi. As ruas começarão a ser desbloqueadas a partir das 5h do dia 1º de janeiro.

MetrôRio

Para ir de metrô, é preciso comprar o passaporte Réveillon 2026 por R$ 15 ida e volta. As vendas pelo aplicativo ou pelo site vão até às 18h do dia 31. Na ida, o embarque será somente com QR code.

Todas as estações permanecerão abertas para embarque e desembarque, exceto a estação Cardeal Arcoverde/Copacabana, que funcionará apenas para desembarque entre 19h e meia-noite. Após embarcar, o usuário receberá sua pulseira de volta.

O embarque de volta será somente com a pulseira do Passaporte Réveillon 2026, a partir de meia-noite até às 5h do dia 1º.

Caso não tenha utilizado o QR code na ida e recebido a pulseira, o passageiro deverá retirá-la para a volta nas estações Siqueira Campos/Copacabana, General Osório/Ipanema, Cantagalo/Copacabana, Jardim Oceânico/Barra da Tijuca e Maracanã, das 14h às 22h do dia 31.

Permanecerão abertas para embarque as estações Cardeal Arcoverde/Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, de 0h às 5h, e a estação Maracanã de 0h às 2h. As demais estações funcionarão somente para desembarque.

A partir das 7h do dia 1º, as estações funcionarão até às 23h, exceto Praça Onze, Saara/Presidente Vargas e Uruguaiana/Centro, que serão reabertas às 5h do dia 2.

Monitoramento

A Polícia Militar terá 78 torres de monitoramento em Copacabana. O bairro também vai contar com 1.370 agentes da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública.

Dezessete ruas de acesso à praia terão pontos de revista de pedestres.

Será proibido:

Entrada com garrafas de vidro,

Venda de garrafas de vidro por ambulantes,

Cercamento de área pública por barraqueiros,

Utilização de área maior do que a já concedida por quiosques,

Estacionamento nas ruas proibidas pela CET-Rio.

Shows

O réveillon na Praia de Copacabana terá shows de Gilberto Gil e Ney Matogrosso como atrações principais do Palco Rio, o principal, em frente ao Hotel Copacabana Palace. Também vão se apresentar Alcione, João Gomes e Iza, DJ Alok, Belo e a escola de samba Beija-Flor.

O Palco Samba, na altura da Rua República do Peru, terá apresentações de Roberta Sá, Mart’nália, Diogo Nogueira, o Bloco da Preta com o novo vocalista, o Feyjão e a escola de samba Grande Rio.

No Palco Leme, de música gospel, as atrações serão Midian Lima, Samuel Messias, Thalles Roberto e o grupo de pagode gospel Marcados.