Levantamento revela os 20 bairros mais violentos de Guarulhos

Um levantamento técnico baseado em dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), incluindo informações do Mapa da Violência contra as Mulheres, identificou os 20 bairros de Guarulhos com os maiores indicadores de violência urbana. A análise considerou registros de boletins de ocorrência, com destaque para crimes graves como agressões, ameaças, estupros e homicídios.
Os dados apontam que a criminalidade está concentrada principalmente em regiões com alta densidade populacional, maior vulnerabilidade social e desigualdade no acesso a serviços públicos, evidenciando a necessidade de políticas públicas integradas de prevenção e segurança.
O levantamento considera bairros administrativos, que reúnem diferentes vilas e jardins, não havendo classificação individual desses núcleos.
Bairros com maiores indicadores de violência:
Pimentas
Cumbica
Bonsucesso
Jardim São João
Taboão
Cabuçu
Picanço
Jardim Presidente Dutra
Vila Rio de Janeiro
Vila Galvão
Vila Any
Jardim Bela Vista
Vila Barros
Munira
Recreio São Jorge
Jardim São Roque
Jardim Munhoz
Jardim Paraíso
Vila Fátima
Cidade Seródio