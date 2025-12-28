Levantamento revela os 20 bairros mais violentos de Guarulhos







Um levantamento técnico baseado em dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), incluindo informações do Mapa da Violência contra as Mulheres, identificou os 20 bairros de Guarulhos com os maiores indicadores de violência urbana. A análise considerou registros de boletins de ocorrência, com destaque para crimes graves como agressões, ameaças, estupros e homicídios.

Os dados apontam que a criminalidade está concentrada principalmente em regiões com alta densidade populacional, maior vulnerabilidade social e desigualdade no acesso a serviços públicos, evidenciando a necessidade de políticas públicas integradas de prevenção e segurança.

O levantamento considera bairros administrativos, que reúnem diferentes vilas e jardins, não havendo classificação individual desses núcleos.

Bairros com maiores indicadores de violência:

Pimentas

Cumbica

Bonsucesso

Jardim São João

Taboão

Cabuçu

Picanço

Jardim Presidente Dutra

Vila Rio de Janeiro

Vila Galvão

Vila Any

Jardim Bela Vista

Vila Barros

Munira

Recreio São Jorge

Jardim São Roque

Jardim Munhoz

Jardim Paraíso

Vila Fátima

Cidade Seródio