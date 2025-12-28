Vereador suspeito de matar GCM na véspera de Natal se entrega e é preso em Guarulhos

O ex-secretário-adjunto de Segurança de Arujá, Uelton de Souza Almeida, suspeito de matar a tiros o guarda civil municipal Nelson Caetano de Lima Neto, de 37 anos, apresentou-se à Polícia Civil na noite de sexta-feira (26). Acompanhado de um advogado, ele se entregou na Delegacia de Polícia de Arujá e foi encaminhado para a carceragem do 1º Distrito Policial de Guarulhos.

Uelton estava foragido desde que a Justiça decretou sua prisão temporária pelo homicídio ocorrido na noite de quarta-feira (24), véspera de Natal. Após o crime, a Prefeitura de Arujá determinou sua exoneração do cargo de secretário-adjunto de Segurança e o afastamento da Guarda Civil Municipal até a conclusão das investigações.

Eleito vereador, Uelton estava licenciado do mandato para atuar na Secretaria de Segurança. A Câmara Municipal de Arujá ainda deve decidir sobre a manutenção do cargo. O suspeito deve passar por audiência de custódia neste sábado (27).

O crime ocorreu por volta das 23h10, em uma residência no bairro Jardim Arujá. Segundo a Polícia Civil, Uelton havia participado de um churrasco com integrantes da GCM no local. Em seguida, acionou a corporação alegando uma tentativa de invasão ao imóvel e solicitando a presença de uma equipe apenas para preservação da área.

Ao chegarem à residência, os guardas encontraram a ex-companheira de Uelton, Juliana Simão Gomes, em estado de choque. Ela relatou que Nelson havia sido baleado pelo próprio secretário-adjunto. A vítima foi atingida por 12 disparos, sendo os dois primeiros pelas costas, e morreu no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, Juliana estava na cozinha quando ouviu os tiros, que teriam ocorrido de forma repentina. Após os disparos, o suspeito fugiu. Buscas foram realizadas, mas ele não foi localizado naquele momento. O local apresentava manchas de sangue e indícios de fuga imediata.

O caso foi registrado como homicídio qualificado. Para a Polícia Civil, o crime ocorreu de surpresa, sem chance de defesa para a vítima. O corpo de Nelson Caetano de Lima Neto foi sepultado nesta sexta-feira (26), em Ferraz de Vasconcelos.