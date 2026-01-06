TV Câmara recebe a cantora Haney no programa Ponto de Vista

Na tarde de segunda (05), a TV Câmara recebe a cantora Haney no plenário do Legislativo para uma participação no programa Ponto de Vista. A entrevistada fala sobre sua trajetória como cantora, compositora e produtora musical. A gravação vai ao ar no dia 9 de janeiro (sexta-feira).

Haney é o nome artístico de Karina Furtado. A cantora guarulhense apresenta um estilo que mescla pop psicodélico, rock alternativo, melodias dramáticas e vocais potentes, além de flertar com o teatro e a performance. No final de 2025, lançou seu terceiro trabalho de estúdio, o EP “Um Destino Fabuloso”, que conta com quatro músicas autorais.

O projeto do EP foi viabilizado por edital do Plano Nacional Aldir Blanc (PNAB) de 2024 e contou com um show de lançamento realizado na Galeira Lâmpida, em Guarulhos; uma audição aberta, seguida de bate-papo e um pocket show, no Teatro da Biblioteca Monteiro Lobato; e o podcast “HaneyCast: Mensagens do Além”, com quatro episódios. As canções contaram ainda com a produção de um videoclipe.

A trajetória artística de Haney se iniciou em 2017, com atuação na internet. Lançou seu álbum de estreia em 2018. Em sua carreira musical, a cantora já se apresentou em diversas casas de show importantes para a cena independente de São Paulo e na Avenida Paulista, além de ter participado da abertura do show de Esteban Tavares no Teatro Adamastor.

O trabalho de Haney já esteve presente em grandes playlists no Spotify como “Indie Brasil”, “Desculpa, Sou EMO”, “Fresh Finds Brasil” e “O Beat Delas” da Chilli Beans. Como produtora musical e preparadora vocal, destaque para sua atuação como fundadora do projeto “A Criadora de Universos”, que ajuda artistas independentes a expressarem sua identidade artística unindo moda, música, design e marketing.

O programa Ponto de Vista com a participação de Haney vai ao ar no dia nove de janeiro (sexta-feira), às 19h, pelo canal 6 da Redfox, canal 7 da Claro e pelo site da Câmara. A partir das 19h30, a entrevista ficará disponível no canal da TV Câmara Guarulhos no YouTube.?