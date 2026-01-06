GCM prende criminosos por tráfico de drogas e furto em Guarulhos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos efetuou prisões de criminosos por furto e tráfico de drogas em ocorrências distintas.

Na Vila Galvão, um homem com 50 porções de drogas sintéticas foi detido durante policiamento preventivo. Com o suspeito, os agentes encontraram as substâncias em uma pochete. Os entorpecentes contêm alta concentração de THC, princípio ativo da maconha, com efeitos mais potentes e perigosos à saúde, além de elevado potencial de dependência.

No Jardim Santa Rita, agentes da Inspetoria Norte prenderam em flagrante dois homens por furto de fios e cabos de energia elétrica e telefonia, apreendendo ferramentas de corte e recuperando metros de cabos subtraídos.