GCM de Guarulhos recupera cinco veículos furtados em diferentes regiões de Guarulhos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperou cinco veículos furtados em ações realizadas por diferentes equipes da corporação.

Agentes das inspetorias Norte e Ambiental localizaram um GM Monza abandonado nas proximidades do cemitério do Bonsucesso e uma motocicleta Mottu 2023 em um matagal na Estrada Velha de Bonsucesso.

Outro caso foi o de uma motocicleta Honda CG 160 Fan, ano 2019, que foi encontrada no bairro Lavras, enquanto a Patrulha Maria da Penha recuperou um Fiat Doblô prata, ano 2021, na Estrada das Três Cruzes.

Concluindo as ocorrências, a Romu localizou um Chevrolet Classic no Jardim Nova Cidade.

Dois dos veículos eram clonados e circulavam com placas adulteradas, sendo utilizados em práticas criminosas. Todos foram devolvidos aos proprietários.