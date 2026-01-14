Pessoas com deficiência visual participam do Clube do Livro na Biblioteca Monteiro Lobato

O Clube do Livro, grupo de leitura online do projeto Práticas Educativas para Inclusão Social (Peis) da Prefeitura de Guarulhos composto por pessoas com deficiência visual, realizou nesta quarta-feira (14) um encontro presencial para a discussão do livro Os Miseráveis, do francês Victor Hugo, adaptado por Walcyr Carrasco, no Espaço Braille da Biblioteca Monteiro Lobato, localizada na rua João Gonçalves, 439, no Centro.

A obra, que retrata a jornada de um ex-prisioneiro em busca de redenção, em um cenário de desigualdade social e miséria, foi debatida pela turma que apontou as partes que mais gostaram e lições tiradas do livro.

Adriana Santos Benedito, de 52 anos, casada e mãe de uma filha, tem baixa visão, cegueira central e fibromialgia. Aposentada como manicure, ela se identificou com o trecho do romance do casal de personagens porque gosta de histórias de amor.

Por sua vez, a voluntária Estefânia Zonaro, que realiza a leitura da obra e a envia pelo WhatsApp ao grupo, considera o livro um recorte histórico da Revolução Francesa visto por pessoas comuns, no qual a história é um pano de fundo e os personagens vivem esse momento.

O Clube do Livro, de acordo com a subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia, mostra que o acesso à cultura e à literatura precisa ser garantido a todas as pessoas. A leitura acessível promove autonomia, troca de experiências e amplia o olhar sobre o mundo, fortalecendo vínculos e a participação social das pessoas com deficiência visual. É uma ação que une inclusão, conhecimento e pertencimento.

Grupo de leitura

O Clube do Livro é uma iniciativa da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, coordenada pelo servidor Luís Eduardo Próspero, que funciona com encontros online semanais, onde são lidos os capítulos do livro escolhido.

O áudio com a leitura dos capítulos feito pela voluntária é encaminhado anteriormente pelo WhatsApp. Ao término da leitura, o grupo se reúne presencialmente para discutir a obra. Interessados em participar podem se inscrever pelo telefone (11) 2414-3685.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.