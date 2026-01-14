GCM prende casal por furto em comércio no Jardim Santa Emília

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um casal por furto de mercadorias em um estabelecimento comercial no Jardim Santa Emília, na terça-feira (13).

Durante patrulhamento preventivo pela avenida Martins Junior, agentes da Inspetoria Ambiental flagraram a ação criminosa em andamento após solicitação da gerente do comércio. Os suspeitos foram detidos no local, e os produtos furtados foram recuperados.

A ocorrência foi registrada e os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça. A ação reforça o trabalho constante da GCM no combate aos crimes patrimoniais e na proteção do comércio local.