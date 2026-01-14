GCM resgata sagui-de-tufo-branco em área empresarial de Cumbica

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgatou um sagui-de-tufo-branco em situação de risco na terça-feira (13), no interior de uma empresa localizada em Cumbica. A ação foi realizada pela Inspetoria Ambiental durante atendimento à ocorrência.

O animal silvestre foi capturado com segurança por equipe especializada, garantindo a integridade do primata e das pessoas no local. Após o resgate, o sagui foi encaminhado ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras-SP), onde permanece sob cuidados veterinários antes da devolução ao habitat natural.

A GCM reforça o compromisso com a proteção da fauna e a preservação ambiental no município.