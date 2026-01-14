PF prende cunhado de Daniel Vorcaro em Guarulhos ao tentar fugir do país em jatinho

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta (14), o empresário Fabiano Campos Zettel no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no momento em que ele se preparava para embarcar em um jatinho com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Zettel é cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A prisão foi determinada para garantir a apreensão do celular do empresário, conforme autorização do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Contra ele havia um mandado de prisão temporária válido até as 7h desta quarta, com o objetivo de impedir que interferisse nas investigações.

Após a detenção, Zettel foi colocado em liberdade por decisão judicial, mas terá de cumprir medidas cautelares, entre elas a proibição de deixar o Brasil. Por esse motivo, seu passaporte foi apreendido.

Além da ação em Guarulhos, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em dois imóveis ligados ao empresário, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. A equipe de reportagem tenta contato com a defesa para comentar o caso.

A operação faz parte da segunda fase da Operação Compliance Zero, que cumpriu ao todo 42 mandados de busca e apreensão, inclusive em endereços de Daniel Vorcaro e de outros familiares. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens e valores. A investigação apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.