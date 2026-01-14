Sol e altas temperaturas atraem milhares de pessoas aos CEUs de Guarulhos nos finais de semana

A Prefeitura de Guarulhos registrou grande movimentação de pessoas nos balneários dos CEUs de Guarulhos durante todo o final de semana. Abertas à população aos sábados, domingos e feriados das 10h às 16h, as piscinas dos CEUs Bambi, Bonsucesso, Continental, Jardim Cumbica, Ottawa-Uirapuru, Paraíso-Alvorada, Pimentas e Presidente Dutra são excelente opção para quem quer aproveitar dias de descanso para curtir o verão e amenizar os efeitos das altas temperaturas.

No último final de semana, dias 10 e 11 de janeiro, o CEU Bonsucesso, por exemplo, recebeu mais de 3.600 pessoas nas duas piscinas do balneário. Outros centros educacionais que registraram grande movimentação de guarulhenses no balneário foram os CEUs Paraíso-Alvorada e Continental, ambos com mais de 1.700 acessos à piscina cada.

Para utilizar as piscinas é necessário apresentar a carteirinha do CEU confeccionada na secretaria da unidade mais perto de sua casa, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21, e aos sábados e domingos, das 8h às 17h. É exigida a apresentação de cédula de identidade, CPF e comprovante de endereço. Acesse este link: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/ceu/ e faça a pré-inscrição para retirada da carteirinha.

Segurança

De acordo com a gestora do Departamento de Gestão de Espaços da Secretaria de Educação, Luciene Almeida Andrade, o que explica a alta procura pelos balneários dos CEUs é a qualidade do atendimento oferecidos por esses espaços, que dispõem de equipes treinadas para prestar apoio à população. A gestora enfatizou que crianças de até 12 anos de idade devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Além das piscinas, os CEUs oferecem diversas opções de diversão para a comunidade, como playgrounds, ginásios poliesportivos, academias, praças, pistas de caminhada, entre outros espaços para a realização de atividades que favorecem a interação social e familiar.