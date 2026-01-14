Operação Cata-Tralha atenderá a Ponte Grande e mais 12 locais neste final de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis (móveis velhos, colchões e eletrodomésticos) passarão neste sábado (17) pelas ruas da Vila Flórida, Vila São João, Vila Endres e Esplanada das Bandeiras. Já no domingo (18) será a vez da Ponte Grande, Vila Hermínia, Vila Fanganielo, Vila Iracema, Vila Meliani, Jardim Munhoz, Vila Clotilde, Vila Zamataro e Jardim Frizzo.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Subsecretaria de Gestão de Resíduos reforça que o Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Roteiros

Sábado – 17 DE JANEIRO DE 2026

Vila Flora

Rua Olavo Bilac, rua Arroio Chuí, rua Canadense, rua Dino Ricco, rua Henrique Ricco, rua Jaci, viela Lages, rua Lourenço Ricco e rua Luigi Riccitelli.

Vila São João

Rua Cabo Antônio Pinton, rua Cavadas, rua Dois, praça Dona Leônidas P. Figueiredo Nega, rua Dona Olga, rua Fritz Reimann, viela Guaraú, rua João Loprete, rua Kary, rua Machado de Assis, rua Maria Cândida Pereira, rua Noraldino Rosa dos Santos, rua Soldado Bernardino Silva, rua Soldado Clóvis Rosa da Silva, rua Soldado Dirceu de Almeida, rua Soldado Waldemar Rozendo Medeiros, rua Stella Maris, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica José Martins Dias, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica João Lopes Assunção, rua Terceiro-Sargento-Polícia Militar Antônio Eugênio Martins e rua Tupi.

Vila Endres

Rua Aratiba, rua Argentina, rua Brasileira, avenida Carlos Ferreira Endres, rua Doze de Outubro, rua Eliza Mourão, rua Espanhola, rua Francisco Zanzini, rua Israel, rua Italiana, rua Londrina, rua Mexicana, rua Odete Pompêo, rua Portuguesa, viela Pote, rua Roberto Kriegel, praça Segundo-Tenente-Aviador Alberto Pereira Serra Pinto, avenida Senador Adolf Schindling, rua Vinte e Um de Abril, rua Águia, rua Endres, avenida Rotary e rua Canadense.

Esplanada das Bandeiras

rua Afonso Sardinha, rua Mineira, rua Antônio Raposo Tavares, rua Bartolomeu Bueno da Silva, rua Fernão Dias Paes Leme, rua Manoel Borba Gato, praça Moipora, rua Soldado Paulo Emygdio Pereira, avenida Vênus e rua Guaporé.

Domingo – 18 DE JANEIRO DE 2026

Ponte Grande

Travessa Agenor Correa Fortes, rua Amélia Lago, avenida Guarulhos, rua Cabo João Teruel Fregoni, rua Cláudio Sérgio Bere, rua Concheta de Mauro, rua Coroata, rua Eunice, rua Felício Geronazzo, rua Fortunata Názaro, rua Gabriel Passos, viela Garuva, avenida Guarulhos (do 2.299 ao 4.450), rua Joaquim Izidoro da Silva, viela José Bueno, rua José Damiani, rua José Honório dos Santos, rua José Pessini, rua João Batista Fabri, rua João Cavalari, travessa Lundun, rua Manoel Martins Novo, avenida Marechal Rondon, rua Olívia Rosa Dalforno, rua Paschoalino Camizotti, rua Paulo, rua Soldado Amarilho Gonçalves Queiroz, rua Soldado Antônio Mathias Camargo, rua Soldado Bruno Estrifica, rua Soldado Carlos Bertini, rua Soldado Celso Santos, rua Soldado Michel Jacob Cheib, rua Soldado Simião Fernandes, rua Soldado Teodoro Francisco Ribeiro, travessa Toritama, rua Eugênio Celeste, rua Madalena Rampineli , rua DR. João Aires de Queiros , rua Vitoria , rua Ana da Silva , rua Dorali , rua Soldado Martins de Oliveira e rua Ana Soares Baecelos.

Vila Hermínia

Rua Andaluzia, rua Anton Philips, rua Engenheiro Camilo Olivetti, rua Jusante, rua Monte Santo, rua 1° T. Avi. Aurélio Vieira Sampaio, rua 1° T. Avi. João Maurício C. Medeiros, rua 1° T. Avi. Luiz Lopes Dorneles, rua 2° T. Avi. John Richardson Cordeiro e Silva, avenida Senador Adolf Schindling e rua 2° T. Avi. Rolando Rittmeister.

Vila Fanganielo

Rua Oswaldo Agostinho, rua Antônio Agostinho, rua José Sargentini, avenida Domingos Fanganielo , rua Soldado Simplício Vieira de lara, rua Carmela Perela di Mauro e rua Isabell Spina Perela.

Vila Iracema

Rua Angelini.

Vila Meliani

Rua Vitória Calegari, rua Maria J. Janiteli, Av. Doná Matias Janiteli Meliani, rua Olivia Ianeta, rua Manoel Calegari, rua Pedro Ângelo Janitelli e Av. Mariano Meliani.

Jardim Munhoz

Viela Ada Fernandes de Brito, rua Amador Bueno, rua Antônio Bonito, rua Antônio Leonardo Caccia, rua Arapuã, avenida Aricanduva (Pista Norte), rua Aristides Lobo, rua Barão de Cotegipe, rua Benjamin Constant, rua Carmino Perfeito, praça Cândido Portinari, rua Dona Maria dos Anjos Pires, rua Duarte Coelho, rua Fernando Sardinha, rua General Câmara, viela Guimarânia, rua Joaquim Nabuco, praça Liessi, rua Luís Bento Damiani, rua Marquês de Olinda, rua Matutina, rua Maurício de Nassau, rua Melo Franco, rua Mena Barreto, rua Oito de Dezembro, praça Padre Daniel Chavarri, rua Patos de Minas, rua Professor José Munhoz, rua Romaria, rua Saldanha Marinho, rua Sampaio Ribeiro, avenida Santana, rua Soldado Claudino Pinheiro, rua Soldado Hamilton da Silva Costa, rua São João do Piauí, rua Tereza A. Dirce, rua Teófilo Otoni, rua Visconde de Cairu, rua Visconde de Taunay, estrada Velha do Cabuçu, rua Progresso , rua Gabriel Passos e rua João Biani.

Vila Clotilde

Rua Dr. Antonio de Brito furtado, rua Frederico Ozanan, rua João Victor da Silva e rua Venâncio Atilli.

Vila Zamataro

Rua Antônio de Abreu, praça Bartholomeu Carlos, avenida Caetano Zamataro, rua Ildefonso José Cardoso, alameda Josefina Leme Zamataro, rua Onze de Abril, rua Onze de Abril, rua Soldado Abílio Fernandes dos Santos, rua Soldado Adir Jorge, rua Soldado Albino César, rua Sold. Alcebíades Bobadilha da Cunha, rua Soldado Aldemar Fernandes Ferrugem, rua Soldado Almandio Goering, rua Soldado Américo Rodrigues, Passagem Aries, rua Maria Conceição e rua São Pedro.

Jardim Frizzo

Avenida Urgandino Fanganiello, rua Acarima, rua Saire , rua Soldado Antônio Patrocínio, rua Soldado Arnoldo Cândido Paulino, rua Soldado Attilio Piffer, rua Soldado Benedito Alves dos Santos, rua Soldado Arnoldo Cândido Paulino, rua Eunice, rua Soldado Esteves da Silva e rua Soldado Benedito Patrício.