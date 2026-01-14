Guarulhos bate novo recorde de combate ao crime e atinge menor taxa de roubos da história

Guarulhos contra o crime atingiu novas marcas positivas na segurança. Com ações eficazes da GCM (Guarda Civil Municipal) em todas as regiões, o município bateu novo recorde com a menor taxa mensal de roubos da série histórica, iniciada em 2001.

De acordo os dados mensais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guarulhos registrou em novembro de 2025, mês com os índices mais recentes, queda expressiva de 35% no número de roubos de celulares, bolsas e outros itens em relação ao mesmo período de 2024.

Os resultados do combate à criminalidade podem ser observados em diversas categorias. O roubo de cargas despencou 21,7% na comparação entre novembro de 2025 e novembro de 2024, enquanto o furto de veículos apresentou redução de 17,7%. Furto de celulares, bolsas, relógios e outros bens registrou queda de 4,2%.

Os números comprovam que Guarulhos está mais segura: em relação a 2024, a quantidade de roubos de janeiro a novembro caiu 16,7%.

Nos 11 primeiros meses de 2025, a atual gestão da Prefeitura fortaleceu a GCM com a entrega de 54 novas viaturas e o aumento do efetivo com a capacitação de 59 agentes da primeira Academia de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Afag). A corporação também efetuou grandes operações contra o crime para proteger as famílias guarulhenses.