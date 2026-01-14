Alimentação saudável é um dos destaques do programa Estação Férias

A oferta de alimentação saudável para as crianças participantes do programa Estação Férias é uma das ações prioritárias da Prefeitura de Guarulhos. Durante o período de atividades do programa, que acontece nos centros educacionais da cidade até o próximo dia 23, são oferecidas refeições diárias que garantem energia, sabor e nutrientes necessários ao desenvolvimento infantil, contribuindo para a formação de hábitos alimentares mais saudáveis, além de proporcionar muita diversão e alegria.

O cardápio especial é variado e balanceado, incluindo arroz, feijão e proteínas como frango com abóbora, estrogonofe de carne, carne cozida e pernil. As refeições também contam com acompanhamentos como saladas, macarrão com molho de frango e milho, batata cozida e farofa.

Ao longo de 10 dias, as crianças também recebem lanches nutritivos, como leite, biscoitos, pão bisnaga com geleia e preparações à base de frutas, mamão com leite em pó e aveia, entre outros. A iniciativa favorece o bem-estar dos participantes ao aliar entretenimento, cuidado e incentivo a bons hábitos alimentares desde a infância.

Os cozinheiros Aline Avani, da EPG Assis Ferreira, Silmar Nunes, do CEU Itapegica, e Grinaldo Silva, da EPG Siqueira Bueno, fazem parte do time de profissionais responsáveis pelo preparo de menus especiais do programa Estação Férias. Entre os pratos servidos estão estrogonofe de frango, arroz e batata cozida com salsa. Para esses profissionais, a alimentação oferecida durante o programa reforça a importância da educação alimentar tanto na escola quanto em casa, especialmente considerando que muitas crianças não têm acesso regular a alimentos nutritivos e desconhecem ingredientes básicos, como linhaça ou vegetais.

A participante Giovanna Souza de Freitas, de 10 anos, saiu do refeitório do Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear) muito satisfeita com o menu, dizendo que gostava muito de comer e que “amou o estrogonofe da tia”. Já o Miguel Coelho Bobadilho, 10, contou que não tinha almoçado em casa e que ficou muito feliz quando soube que havia estrogonofe no cardápio, tanto que comeu mais de uma vez. Para a servidora pública Ana Paula Pesseti, mãe da participante Helena Pesseti, 7, a oferta de almoço é fundamental para que os pais inscrevam seus filhos no Estação Férias, já que as crianças gastam muita energia e precisam estar nutridas.

Além de tornar as refeições mais atrativas e apresentar novos alimentos, o programa Estação Férias também incentiva as crianças a experimentar sabores diferentes, valorizando a alimentação como um momento de descoberta, aprendizado e construção de hábitos saudáveis.