Flamengo de Guarulhos vence Monte Roraima e enfrenta o Palmeiras na terceira fase da Copinha

O Flamengo de Guarulhos segue fazendo história na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta terça-feira (13), a equipe venceu o Monte Roraima-RR por 1 a 0, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade, e garantiu vaga na terceira fase da competição, onde enfrentará o Palmeiras nesta quinta-feira (15), que se classificou nos pênaltis diante do Vitória.
O gol da vitória foi marcado no segundo tempo por Vitor, de cabeça, após a cobrança de um escanteio, levando a torcida rubro-negra ao delírio no “Ninho”. Com forte presença do público nas arquibancadas, o Flamengo contou mais uma vez com o apoio da cidade em um jogo decisivo da fase mata-mata.
O secretário de Esporte e Lazer de Guarulhos, Ticiano Neves, que acompanhou a partida representando o prefeito Lucas, destacou a importância do apoio da torcida. “Estamos com apoio total ao time da cidade. A torcida faz toda a diferença e hoje mostrou, mais uma vez, a força do Flamengo de Guarulhos”.
Com a vitória, o Flamengo avança para a terceira fase da Copinha. O próximo confronto acontece na quinta-feira, às 15h, na Arena Barueri, contra o Palmeiras, que venceu o Vitória na disputa de pênaltis, após empate de 3 a 3. Essa decisão será transmitida no Youtube, pela CazéTV.
O Flamengo de Guarulhos encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo 28, com duas vitórias (Rio Branco e Vitória) e um empate (Capivariano), e mantém o bom desempenho na principal competição de base do futebol brasileiro. Até o momento, o rubro-negro guarulhense está entre as melhores defesas da competição, não tendo sofrido gol nas quatro partidas disputadas.