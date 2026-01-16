Tarsila do Amaral: Palácio dos Bandeirantes abre vagas para visita especial no aniversário de SP

A exposição “São Paulo–Paris: A Descoberta de Tarsila do Amaral”, em cartaz no Palácio dos Bandeirantes desde 6 de novembro de 2025, abre vagas para visita especial, guiada pela curadoria do Acervo dos Palácios, no domingo, 25 de janeiro, data em que se comemora o aniversário da cidade de São Paulo e que também é o último dia da mostra. Todas as vagas disponíveis até então estavam esgotadas, reflexo da alta procura do público ao longo dos últimos meses.

A visita no dia 25 de janeiro será especial: o público poderá ser guiado pela curadora da exposição, Rachel Vallego, nos horários das 10h e 11h, com 130 vagas disponíveis por horário. A ação marca o encerramento da mostra e celebra o aniversário da capital paulista com uma experiência aprofundada sobre a obra e a trajetória de Tarsila do Amaral.

Além do domingo, foram abertas vagas extras de visitação nos dias 19, 20, 21 e 24 de janeiro. Somadas às vagas do dia 25, são 600 novas oportunidades de visita, ampliando o acesso do público à exposição nos seus últimos dias em cartaz.

Iniciativa inédita do Governo de São Paulo, a mostra reúne pela primeira vez a coleção completa de Tarsila do Amaral sob os cuidados do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios, departamento museológico da Casa Civil. Ao todo, são 17 obras, sendo 16 pertencentes à coleção do Estado e 1 tela emprestada. Todas estçao expostas no Salão dos Pratos, importante espaço do Palácio dos Bandeirantes que passou recentemente por um projeto de restauro para recuperar suas características originais.

Com curadoria de Rachel Vallego, responsável também pela gestão do Acervo dos Palácios, a exposição apresenta criações de Tarsila do Amaral entre as décadas de 1910 e 1960. Seis das obras retornaram recentemente de importantes exposições realizadas em Paris, na França, e em Bilbao, na Espanha, reforçando o reconhecimento internacional da artista.

“O conjunto de obras de Tarsila nesta exposição é único, pois nos permite acompanhar toda a carreira da artista por meio de trabalhos emblemáticos. Encerrar essa mostra icônica no aniversário de São Paulo com uma visita especial é uma forma de presentear a cidade com cultura, arte e acesso a um patrimônio que é de todos”, destaca a curadora Rachel Vallego.

O eixo central da mostra evidencia as descobertas artísticas de Tarsila entre São Paulo e Paris. Da capital paulista, a artista levou as cores, formas e memórias da infância no interior e da vida urbana; na capital francesa, absorveu as vanguardas europeias dos anos 1920, encontrando no modernismo os caminhos para reinventar a cultura visual brasileira. Esse encontro de mundos deu origem a uma linguagem única, que consolidou Tarsila como um dos principais nomes da arte moderna no país.

Entre os destaques estão obras emblemáticas como “Operários” (1933), considerada peça-chave da chamada fase social da artista, “Autorretrato I” (1924) e “Retrato de Mário de Andrade” (1922), contemplando diferentes momentos da carreira de Tarsila. A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a preservação da memória, o acesso à cultura e a valorização do patrimônio artístico brasileiro. A entrada é gratuita, com visitas realizadas mediante agendamento prévio, e as vagas são limitadas.

Serviço

Exposição “São Paulo–Paris: A Descoberta de Tarsila do Amaral”

Curadoria: Rachel Vallego

Período: de 6 de novembro de 2025 a 25 de janeiro de 2026

Local: Palácio dos Bandeirantes

Endereço: Avenida Morumbi, 4500 – São Paulo (SP)

Entrada gratuita

Visitação:

Segunda a sexta-feira: das 10h às 16h (visitas individuais e para grupos)

Sábados: de acordo com disponibilidade

Vagas extras abertas:

– 19, 20, 21 e 24 de janeiro

– 25 de janeiro (domingo): visitas especiais com a curadora Rachel Vallego, às 10h e 11h

Agendamento prévio obrigatório com no mínimo 48 horas de antecedência

Mais informações e reservas: www.acervo.sp.gov.br