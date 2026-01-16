Curso pré-vestibular gratuito no Espaço Kaimbé abre inscrições com apoio da Prefeitura

Estão abertas as inscrições para turmas de 2026 do curso gratuito preparatório para o vestibular Uneafro Luizinha Pankararu, localizado no Espaço Kaimbé da Aldeia Multiétnica Filhos Desta Terra (rua Onze, 36), no Cabuçu. A iniciativa é voltada para estudantes de escolas públicas, pessoas de baixa renda, indígenas, negros, pardos e periféricos. Interessados devem preencher o formulário https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVB7BNrvmA8OFl0woQkn5ccT2M80ng6PcgNLU4HHmtYKJv4A/viewform?usp=header

Trata-se de uma ação da comunidade indígena para a comunidade periférica realizada por meio da Uneafro, um movimento popular de cursinhos pré-vestibulares em defesa da educação diversa e em prol da igualdade de oportunidades e justiça racial, o qual atende jovens e adultos oriundos de escolas públicas prioritariamente negros (as) que sonham em ingressar no ensino superior. A iniciativa conta com apoio da Subsecretaria da Igualdade Racial.

As aulas acontecem aos sábados e estão previstas para iniciar em 28 de fevereiro, às 9hs, no Espaço Kaimbé. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 9157-39718, com a coordenadora do curso Day Puri.