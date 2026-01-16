Prefeitura inicia curso de bolsas em crochê na Casa da Mulher Haroldo Veloso

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres iniciou nesta quinta-feira (25) o curso de bolsas em crochê para uma turma de 25 mulheres inscritas e assistidas pela Casa da Mulher III – Haroldo Veloso, que prossegue com mais quatro encontros nas próximas semanas. O objetivo é oferecer conhecimento para geração de renda, promoção da igualdade de gêneros, autonomia da mulher, bem-estar e acolhimento.

Comandadas pela servidora da pasta, Rosiléia Santos, as aulas abordam os tipos de pontos, moldes de bolsas, bolsas em tela, crochê em fio de malha e em fio náutico, dicas sobre materiais e adereços e precificação.

Aos 74 anos, a aposentada como copeira do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Detina Oliveira Nascimento, faz crochê há dez anos. Casada, mãe de quatro filhos e com quatro netos, ela adora artesanato porque a distrai, se sente bem. Se inscreveu no curso para aprender e assim possibilitar ganhar um dinheiro para completar sua renda.

Por sua vez, a moradora do Jardim São João, Erodithe Martimiano, de 72 anos, que é aposentada como cobradora de ônibus, procurou pelo o curso para assimilar como se faz, pois o crochê voltou com tudo à moda, e assim poder obter uma renda extra.

Erodithe aprendeu a fazer crochê aos sete anos, época em que morava em Fernandópolis (interior de São Paulo) e seu pai fazia a agulha com arame. Ela costuma fazer jogo de tapetes em crochê e os vende para amigas e conhecidos.

De acordo com a subsecretária Vanessa de Jesus, são 25 mulheres tendo a oportunidade de aprender, trocar experiências e transformar o conhecimento em renda. Histórias como as da dona Detina e da dona Erodithe mostram que nunca é tarde para aprender e se reinventar. A pasta segue trabalhando para fortalecer, valorizar e apoiar cada mulher da nossa cidade.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.