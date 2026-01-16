Saúde reforça orientações para prevenção da leptospirose no período de chuvas

Com a intensificação das chuvas de verão, a Secretaria da Saúde reforça o alerta para a prevenção da leptospirose, doença infecciosa grave transmitida pelo contato com água ou lama contaminadas pela urina de roedores infectados.

A leptospirose ocorre com maior frequência durante o período chuvoso, quando enchentes e alagamentos aumentam o risco de exposição da população. A doença pode variar de quadros leves a formas graves, com risco de óbito, especialmente quando o diagnóstico e o tratamento não são realizados de forma precoce.

Em 2025, Guarulhos registrou 19 casos confirmados e sete óbitos. Em 2026, até o momento, não há registros no município, o que reforça a importância das ações preventivas e da atenção aos sinais e sintomas da doença.

Os principais sintomas incluem febre alta de início súbito, dor de cabeça, dores musculares intensas (principalmente nas panturrilhas), náuseas, vômitos, cansaço, mal-estar, tosse, alterações urinárias, sangramentos e icterícia, que é a coloração amarelada da pele e dos olhos. Por apresentar sintomas semelhantes aos da dengue, gripe, febre amarela e hepatite, a leptospirose exige atenção redobrada e avaliação médica imediata.

A Secretaria da Saúde orienta que, ao apresentar sintomas após contato com água de enchentes ou lama, o munícipe procure a unidade de saúde mais próxima e informe a situação de risco vivenciada. A leptospirose é uma doença de notificação compulsória, o que permite à Vigilância Epidemiológica agir rapidamente para o controle da transmissão, através da comunicação ao Centro de Controle de Zoonoses e de suas ações vetoriais.

Para se proteger, a pasta orienta a população a destinar corretamente o lixo, manter quintais e terrenos limpos, armazenar alimentos e água de forma adequada e usar luvas e botas durante a limpeza de locais atingidos por enchentes. Após esses episódios, é fundamental desinfetar objetos e superfícies com solução de água sanitária (1 litro de água sanitária para cada 5 litros de água).

Em caso de avistamento de roedores, a população deve entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) pelo telefone (11) 2436-3666, para receber orientações sobre medidas preventivas e ações de controle.