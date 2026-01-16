Confira o funcionamento do Programa Bom Prato durante o final de semana

Neste sábado (17) e domingo (18), algumas das 31 unidades do Programa Bom Prato que operam aos finais de semana e feriados terão mudanças no funcionamento. Seis delas (Limão, Refeitório Mauá, Bauru, Franca, Mogi das Cruzes I e Rio Claro) estarão excepcionalmente fechadas nos dois dias para manutenção e retomam as atividades na segunda-feira (19). As demais funcionarão normalmente no sábado, com refeições no salão, mas não abrirão no domingo.

Já as seguintes unidades funcionarão normalmente no sábado, servindo refeições no salão, e estarão fechadas no domingo. São elas: Diadema, Cotia, Jacareí, Francisco Morato, Carapicuíba, Taubaté, São José dos Campos, Guarulhos, Campinas, Guaianases, Lapa, Itaquera, Capão Redondo, São Bernardo do Campo I, Santo Amaro, Santo André I, Santos I (sem serviço no jantar), Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha.

Avanço na segurança alimentar

Atualmente, o Bom Prato conta com 71 unidades fixas, quatro refeitórios e 45 caminhões que atendem em 48 pontos de atendimento do Bom Prato Móvel, totalizando 124 localidades em 42 municípios. Somente nesta gestão, foram entregues 23 novas unidades, sendo 19 caminhões do BPM e quatro refeitórios.

A alimentação oferecida no Bom Prato é subsidiada pelo Governo do Estado de São Paulo, aumentando a oferta de comida acessível e nutritiva à comunidade. As refeições são balanceadas e oferecem além do arroz e do feijão, uma salada, uma proteína, uma fruta e uma bebida, ao preço simbólico de R$ 1,00.

Em alguns pontos de atendimento também são servidos o jantar (ao mesmo preço do almoço), e o café da manhã, adquirido por R$ 0,50.