Carretas de Mamografia oferece exames gratuitos em cinco regiões de SP até o fim de janeiro; confira o itinerário

As Carretas de Mamografia, iniciativa do Governo de São Paulo, completam o primeiro itinerário de 2026 dosponibilizando exames gratuitos nas regiões da Grande São Paulo, Araraquara, Baixada Santista, São José do Rio Preto e Taubaté.

Seguindo as novas normas de rastreamento, o programa Mulheres de Peito passa a atender mulheres de 50 a 74 anos apenas com a apresentação do RG e do cartão SUS. Já as pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 74 anos devem apresentar pedido médico. Antes da atualização, o atendimento sem solicitação médica era realizado até os 69 anos, enquanto mulheres a partir dos 70 anos precisavam de pedido médico.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a distribuição de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o atendimento ocorre das 8h às 12h, com até 25 senhas, exceto feriados. A entrega das senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Em caso de alteração no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

As Carretas de Mamografia registraram um aumento de 76% nos exames de prevenção e diagnóstico do câncer de mama no Estado de São Paulo, em 2025. Foram realizados 60.831 exames, frente a 34.605 em 2024.

O itinerário completo das carretas pode ser consultado no site e no aplicativo do Poupatempo, disponíveis para Android e iOS.

Mulheres de Peito

Além das carretas, mulheres paulistas de 50 a 74 anos também podem agendar gratuitamente a mamografia pelo SUS, sem necessidade de pedido médico, por meio do telefone 0800 779 0000. O agendamento é realizado pelo Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.

Carreta da Mamografia em Santos

Data: 19 a 31 de janeiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

No dia 19 o atendimento será a partir das 13h

Endereço: Praça Mauá, s/n – Centro Histórico – CEP: 11010-900 – Santos – SP

Carreta da Mamografia em Guararema

Data: 20 a 31 de janeiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Alameda Vereador Paniágua, s/n – Bairro Nogueira (Área de Lazer Professora Luana Bernardo José dos Santos) – CEP: 08900-00 – Guararema – SP

Carreta da Mamografia em Rincão

Data: 20 a 31 de janeiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua 21 de novembro, 256 (Entrada pela avenida ao lado do CRAS Municipal) – Centro – CEP: 14830-000 – Rincão – SP

Carreta da Mamografia em Tabapuã

Data: 20 a 31 de janeiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Eugênio Ulian, s/n – Praça Central – CEP: 15880-000 – Tabapuã – SP

Carreta da Mamografia em Pindamonhangaba

Data: 20 a 31 de janeiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 (Estacionamento da Prefeitura) – Alto do Cardoso – CEP: 12420-010 – Pindamonhangaba – SP

SP Por Todas

SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira que viabiliza serviços exclusivos para elas.

Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem novas soluções lançadas em março de 2024. Um dos destaques é o auxílio-aluguel de R$ 500 para vítimas de violência doméstica. Também houve ampliação do monitoramento permanente de agressores com uso de tornozeleiras; o lançamento do aplicativo SPMulher Segura, que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas.

O Governo do Estado ampliou linhas de crédito para elas e ampliou a entrega das Casas da Mulher Paulista, que oferecem serviços de apoio psicológico e capacitação profissional. A gestão paulista ainda implementou o protocolo Não Se Cale para acolhimento imediato e combate à importunação sexual em bares, restaurantes, casas de show e similares, formando equipes em um curso online oferecido gratuitamente aos profissionais do setor.