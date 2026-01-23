Estação Férias atrai mais de 6 mil pessoas aos equipamentos educacionais de Guarulhos

O Estação Férias já deixou saudades nos mais de 6 mil participantes do programa. Afinal, foram dez dias de intensa programação com atividades recreativas que agitaram a criançada e animaram as equipes de trabalho para mais um ano letivo cheio de novidades. Nos centros educacionais, o encerramento do programa nesta sexta-feira (23) contou com diversas atrações, uma maneira especial que cada espaço encontrou para que as crianças possam levar na memória os melhores momentos dessa temporada.

No CEU São Domingos, as crianças se divertiram no encerramento com brinquedos infláveis, algodão doce, pintura no rosto e oficina de adesivos. No CEU Ponte Alta teve dia do brinquedo, bicicleta, patinete, pipa e lembrancinhas para as crianças levarem para casa. No CEU Ottawa-Uirapuru, fantasias coloridas e muita diversão deram o tom da grande festa, que animou a criançada e arrancou delas suspiros de quero mais.

A menina Ana Elisa dos Reis, de 8 anos, contou que fez ótimas amizades durante o Estação Férias e que gostou muito de conhecer as amigas Yasmin, Mariah e Alice. A Gabriela Teixeira, 12, também conquistou novas amizades e, para ela, valeu muito a pena participar. Um pouco mais tímidos, mas não menos entrosados, os meninos Nikollas Carvalho, 11, Rafael Alves, 11, Pedro Silva, 11, e Natanael Souza, 12, contaram que se divertiram muito e que brincaram como nunca.

Teve ainda brinquedos infláveis e aquaplay na piscina do CEU Jardim Cumbica, futebolão e canhão de espuma no CEU Vila São Rafael, Festa do Pijama no CEU Bambi, Baile das Cores e Dia do Diferente no Cemear, e mais uma série de atividades nos parques Júlio Fracalanza e Chico Mendes e nos centros municipais de incentivo à leitura Fernando Pessoa e Luís de Camões.

O Estação Férias mobilizou ainda mais de 400 profissionais, dentre os quais professores, monitores, recreacionistas, cozinheiros, equipes de apoio pedagógico, entre outros, responsáveis por atividades que ampliaram as experiências e vivências das crianças participantes, além de promover momentos de socialização, aprendizagens lúdicas e interativas.

A alimentação servida durante toda a temporada também foi destaque do programa, com cardápio especial variado e balanceado que favoreceu o bem-estar dos participantes ao aliar entretenimento, cuidado e incentivo a bons hábitos alimentares desde a infância.