Arquivo Público de Guarulhos incorpora edições de jornais entre 1980 e 2014

Guarulhos deu um passo significativo na preservação de sua memória ao incorporar ao Arquivo Público Municipal o acervo histórico dos jornais Olho Vivo e Diário de Guarulhos, dois importantes periódicos da imprensa local. A iniciativa garante a salvaguarda de décadas de registros jornalísticos que documentam a história, o cotidiano e as transformações do município.

A doação, formalizada na última semana, reúne edições encadernadas dos jornais, milhares de fotografias armazenadas em CDs, além de jornais e revistas que retratam acontecimentos marcantes da cidade, personagens históricos, políticas públicas, crescimento urbano e aspectos da vida cotidiana entre as décadas de 1980 e 2014.

Durante muitos anos, o Olho Vivo e o Diário de Guarulhos foram referências na cobertura dos principais fatos de Guarulhos. Agora, esse material passa a integrar oficialmente o acervo público, garantindo sua preservação e o acesso da população e de pesquisadores interessados na história local.

Preservação da memória e identidade da cidade

A incorporação do acervo está alinhada às diretrizes do programa de governo que busca fortalecer o sentimento de orgulho pela história e pelos feitos de Guarulhos, valorizando a preservação da memória midiática regional como parte fundamental da identidade do município.

Para o responsável pelo Arquivo Público Municipal, a preservação de acervos jornalísticos locais é essencial para evitar a perda de registros do cotidiano que muitas vezes não aparecem em documentos oficiais, reforçando o papel do jornalismo como fonte primária da história da cidade.

A importância simbólica e histórica da doação também foi destacada pelo secretário da Cultura e Turismo, João Márcio Vaz, que ressaltou que o acervo representa não apenas a trajetória dos jornais, mas a memória afetiva, política e social de Guarulhos, construída a partir do olhar cotidiano da imprensa local sobre seus bairros, personagens e transformações ao longo dos anos.

Doação e responsabilidade histórica

O acervo foi doado pela família do jornalista e proprietário dos jornais, Alexandre Polesi, que buscava um local adequado para a conservação do material e a democratização do acesso ao conteúdo produzido ao longo de décadas. A doação reforça o papel do Arquivo Público Municipal como guardião da memória documental de Guarulhos e assegura que esse patrimônio esteja disponível à sociedade.

Organização e acesso ao público

A equipe técnica do Arquivo Público Municipal já iniciou o processo de organização, catalogação e acondicionamento do material, que está sendo armazenado em ambiente com controle de temperatura e umidade, garantindo sua preservação a longo prazo. De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, a expectativa é que, dentro de alguns meses, uma parte significativa do acervo esteja disponível para consulta pública presencial, mediante agendamento, ampliando o acesso da população a esse patrimônio histórico.

Após a conclusão da catalogação, também está prevista a realização de uma exposição com exemplares históricos, fotografias e manchetes marcantes, permitindo que a população tenha contato direto com registros que ajudaram a construir a memória da cidade.

Serviço

Acervo histórico dos jornais Olho Vivo e Diário de Guarulhos

Onde: Arquivo Público Municipal de Guarulhos

Acesso: Em breve, para consulta presencial mediante agendamento

Conteúdo: Edições de jornais (décadas de 1980 a 2014) e acervo fotográfico

A incorporação desse acervo fortalece Guarulhos como guardiã de sua própria memória, assegurando que as histórias registradas pelo jornalismo local continuem a informar, preservar e inspirar as futuras gerações.