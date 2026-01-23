PF prende passageiro com 6 kg de cocaína no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal realizou, nesta quinta (22), duas ações distintas de fiscalização no Aeroporto de Guarulhos, que resultaram na prisão de um suspeito de tráfico internacional de drogas e na captura de um homem foragido da Justiça.

Em uma das ocorrências, um passageiro brasileiro foi preso em flagrante ao tentar embarcar para a Alemanha, com conexão na Suíça, transportando aproximadamente 6 quilos de cocaína escondidos na bagagem. A droga foi localizada durante os procedimentos de inspeção realizados pelos agentes federais.

Já em outra ação, durante o controle migratório, policiais federais identificaram um homem que possuía mandado de prisão em aberto por furto qualificado. A ordem judicial foi expedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Após as detenções, os dois envolvidos foram encaminhados aos procedimentos legais. O foragido foi recolhido ao sistema prisional, enquanto o suspeito preso em flagrante permanecerá à disposição da Justiça Federal e poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.