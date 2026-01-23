Casa da Mulher Pimentas recebe roda de conversa sobre nutrição saudável na terça-feira

A Prefeitura de Guarulhos promove na próxima terça-feira (27), das 9h às 12h, uma roda de conversa do projeto Nutrição Saudável para as assistidas pela Casa da Mulher Guarulhense II – Pimentas, localizada no CEU Pimentas (Estrada do Caminho Velho, 351, Pimentas). Interessadas em participar devem se inscrever pelo telefone (11) 2472-1213.

A iniciativa da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres busca promover a conscientização, a troca de experiências, adaptação do estilo de vida e hábitos alimentares em um ambiente acolhedor, empoderando as participantes para escolha consciente de alimentos que ajudam no fortalecimento da saúde e na prevenção de doenças crônicas.

O evento será conduzido pela nutricionista voluntária Aldeny Ferreira Silva Mata, que irá orientar e dar dicas de como planejar e implementar uma alimentação saudável e com mais qualidade.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.