Governo de SP lança Clube de Benefícios da Cultura para ampliar acesso e formar público em todo o estado

O Governo do Estado de São Paulo lança neste domingo (25) o Clube de Benefícios da Cultura, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas que amplia o acesso da população a equipamentos, serviços e experiências culturais em todo o território paulista. Integrado à Agenda Viva SP, o programa reúne vantagens como ingressos gratuitos e com desconto, prioridade em atividades formativas e programação exclusiva, com foco na democratização do acesso, na formação de público e no fortalecimento da relação contínua entre cidadãos e cultura.

Voltado a todas as pessoas moradoras do estado de São Paulo, o Clube conecta o público a museus, teatros, cursos, oficinas, eventos e espaços culturais por meio de parcerias estratégicas. A proposta é estimular a circulação cultural, incentivar a ocupação dos equipamentos e ampliar a vivência cultural em diferentes regiões do estado, da capital ao interior e ao litoral.

“O Clube cria uma lógica de permanência. Ao integrar benefícios, programação e comunicação em uma única plataforma, conseguimos acompanhar o comportamento do público, ampliar o alcance das ações culturais e incentivar a participação recorrente em diferentes linguagens e territórios. É um avanço na forma como o Estado se relaciona com quem consome cultura”, afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Entre os benefícios oferecidos aos membros estão ingressos gratuitos e meia-entrada para museus, teatros e eventos culturais, descontos em lojas localizadas em equipamentos culturais, redução de valores em cursos, oficinas e residências artísticas, condições especiais para locação de espaços culturais, prioridade na inscrição em cursos e na compra de ingressos, além de uma programação exclusiva que inclui visitas guiadas aos bastidores, encontros com artistas, conversas com elencos e produtores, ensaios abertos e outras experiências voltadas à aproximação do público com os processos de criação cultural.

Como participar

Para se inscrever, basta ser morador do estado de São Paulo, acessar o site clube.agendavivasp.com.br e preencher um formulário simples com dados pessoais básicos. Após a conclusão do cadastro, o usuário passa a integrar automaticamente o Clube e pode acessar os benefícios disponíveis, de acordo com as regras e a disponibilidade de cada parceiro cultural.

O acesso às vantagens ocorre de forma digital. Cada benefício, como ingressos gratuitos, descontos, prioridade em inscrições ou participação em experiências exclusivas, será divulgado pela plataforma, que indicará as condições de uso, prazos, quantidades disponíveis e os equipamentos culturais participantes.

Os participantes também passam a receber comunicações sobre novas parcerias, abertura de vagas para atividades exclusivas e destaques da programação cultural do estado, integrados à Agenda Viva SP. Não há cobrança de taxa de adesão nem mensalidade, e o cadastro pode ser atualizado a qualquer momento pelo próprio usuário.

A iniciativa não substitui políticas de gratuidade já existentes nos equipamentos culturais, mas atua de forma complementar, ampliando as possibilidades de acesso e incentivando a participação recorrente da população nas atividades culturais em todo o território paulista.

Serviço

Clube de Benefícios da Cultura

Quem pode se inscrever: pessoas moradoras no estado de São Paulo

Para se cadastrar: clube.agendavivasp.com.br