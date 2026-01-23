Museu do Café celebra aniversário de Santos com experiências que unem pão de cará e café

Para comemorar os 480 anos da cidade de Santos, o Museu do Café – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo – promove uma programação especial que reúne dois patrimônios marcantes da identidade santista: o tradicional pão de cará e o café.



A agenda tem início no dia 24, às 17h, quando o Museu do Café levará um barista ao Dosette Café, na Ponta da Praia. A atividade propõe uma aproximação com o universo do café, oferecendo dicas para o preparo da bebida em casa, além de uma degustação de cafés harmonizados com o pão de cará. A participação é gratuita e não exige inscrição prévia.



No dia 25, às 16h, a experiência acontece no próprio Museu do Café. O chef da padaria Dosette Café conduzirá uma oficina ensinando a receita do tradicional pão de cará. Durante a atividade, os participantes poderão conhecer mais sobre a relação histórica e afetiva do alimento com a cidade de Santos, em uma vivência que inclui a harmonização da receita com cafés especiais. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas diretamente pelo site do Museu do Café.



Encerrando a programação, no dia 26, data oficial do aniversário da cidade, o Monte Serrat receberá o Museu do Café para uma experiência com barista. Às 15h, a atividade compartilhará dicas que podem ser aplicadas pelo público para melhorar a qualidade do café, incluindo a degustação de cafés especiais harmonizados com o símbolo da gastronomia santista. A participação é gratuita e não necessita de inscrição prévia.



Serviço

Harmonização de cafés + pão de cará

24 de janeiro, às 17h | Dosette Café

Av. General San Martin, 140 – Ponta da Praia

Gratuito e sem inscrição

26 de janeiro, às 15h | Monte Serrat

Praça Correa de Mello, 33 – Centro

Gratuito e sem inscrição

Oficina de pão de cará

25 de janeiro, às 16h | Museu do Café

Rua XV de Novembro, 95 – Centro

Inscrições gratuitas no site do MC



Museu do Café

Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP

Telefone: (13) 3213-1750



Funcionamento especial até 29/01:

De segunda a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 17h)

R$ 16 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos

Grátis aos sábados e, todos os dias, para as crianças até 7 anos

www.museudocafe.org.br