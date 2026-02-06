Veja como será o Carnaval na região de Sorocaba

O Reinado de Momo na região de Sorocaba terá blocos, passeio de trem, escolas de samba, Carna Rock, shows, bandas e muito mais. Confira abaixo as atrações em algumas cidades.

Sorocaba

O município de Sorocaba, distante 97 km da capital e com cerca de 724 mil habitantes, é um destino especial para os apreciadores do Reinado de Momo. Durante os dias 14, 15 e 16 de fevereiro, o Carnaval de Sorocaba 2026 promete ser intenso, com o “Sorofolia 2026”, que acontece no Parque Kasato Maru, com três dias de festa, abadás, blocos e programação para todos os públicos. Há também o tradicional CARNAFest Krucatá 2026, que agitará o Largo de São Bento nos dias 14 e 15, celebrando 110 anos do samba com o maior bloco de percussão do interior. E mais: o Carnaval Decadente, na Lucky Friends Arena, promete animação ao público de 14 a 17 de fevereiro. Também estão listados na programação o Carna Ragga, Bloco do Caranguejo, o Carna Rock e o Carnaval Imperatriz.

E é com muita alegria que Sorocaba apresenta o Passeio de Trem de Carnaval, na Estação Paula Souza (Rua Dr. Paula Souza, 420), que acontece no sábado (14), com horários típicos de matinê, às 11h, e à tarde, das 14h30 às 16h, com animadas marchinhas e confetes. O trajeto de ida e volta entre a Estação Paula Souza e a Vila Assis tem duração de cerca de 40 minutos. Recomenda-se ir fantasiado.

Araçoiaba da Serra

O Carnaval já tem data marcada no município de Araçoiaba da Serra: de 13 a 17 de fevereiro, a cidade recebe uma programação especial, com muita festa, shows, música e diversão para todos os públicos. Tudo acontece na Praça Coronel Almeida.

A abertura do Carnaval de Araçoiaba da Serra ocorre na sexta-feira, dia 13 de fevereiro, a partir das 19h, com apresentações de DJ GK, Julinho Simpatia, Luís Sales e da Cia de Dança DNA. No sábado, 14 de fevereiro, a programação começa às 19h, com shows de DJ GK, Samba em Família, Cássio Ferraz e Amanda Lins. No domingo, 15 de fevereiro, das 15h às 18h, ocorre a matinê infantil. Na segunda-feira, 16 de fevereiro, a programação tem início às 19h, com o Bloco Tô que Tô na Inclusão, além dos shows de Eli Ramos e Banda, Andressa Leme e Banda e Preto do Axé.

O encerramento acontece na terça-feira, 17 de fevereiro, com matinê a partir das 15h e, à noite, a programação segue com DJ GK, Giovana Mascarenhas, Banda Astro Luz, Cia de Dança DNA e Preto do Axé.

Botucatu

“A cidade é sua e o samba é nosso”. Esta é a palavra de ordem do município de Botucatu, que está preparando um grande Carnaval de rua. Serão quatro dias de atrações para toda a família, em um ambiente totalmente preparado para a folia, na Avenida do Fórum, próximo à Rodovia João Hypólito Martins (Castelinho), local de fácil acesso e com tudo o que os foliões precisam para aproveitar o Carnaval da Cidade.

A área contará com espaço para shows, praça de alimentação, brinquedos gratuitos para as crianças, banheiros e área de estacionamento. A festa acontece de 14 a 17 de fevereiro, com início diário às 18h e encerramento às 22h.

A programação mais esperada é no sábado (14), com o grupo Os Travessos — um dos mais populares do pagode romântico dos anos 2000, com sucessos que marcaram gerações. Já no domingo (15), a Rosas de Ouro — atual campeã do Carnaval de Rua de São Paulo — leva para Botucatu o brilho e a tradição do samba paulistano. No dia 16 de fevereiro, apresenta-se o grupo Negritude Jr. — referência do pagode nacional dos anos 1990, conhecido por letras românticas e canções que atravessam décadas. Na terça-feira (17), os foliões se preparam para receber o grupo Art Popular — um dos nomes mais emblemáticos do gênero em todo o Brasil, responsável por hits que seguem presentes nas rodas de samba e festas populares.