Banda Bicha arrasta foliões neste sábado em Guarulhos

Guarulhos promete ter um sábado (07) de festa e ruas lotadas com mais uma edição do Bloco Banda Bicha, um dos mais tradicionais do carnaval da cidade. Em 2026, o bloco celebra 50 anos de história e promete atrair um público ainda maior do que o registrado no ano passado, quando cerca de 100 mil foliões ocuparam a avenida Paulo Faccini.

A principal atração do trio elétrico será novamente a cantora Claudia Leitte, que retorna ao comando da festa. Antes da saída oficial do desfile, o cantor Mumuzinho anima o público no esquenta da área premium, reforçando a programação musical do evento.

A concentração dos foliões está prevista para começar a partir das 11h, nas proximidades do Adamastor, na avenida Monteiro Lobato. Já a saída do trio elétrico com Claudia Leitte deve ocorrer somente após as 15h, dando início ao desfile pelas principais vias da região central.

O trajeto terá cerca de três quilômetros, com início no Adamastor, passagem pela avenida Paulo Faccini e dispersão em frente ao Bosque Maia.

Prefeitura prepara megaoperação de trânsito, segurança e zeladoria para evento privado de Carnaval

Neste sábado (7), um evento de Carnaval organizado 100% pela iniciativa privada irá percorrer a região central de Guarulhos. Para garantir a segurança e a fluidez do tráfego, a Prefeitura preparou uma megaoperação envolvendo os departamentos de trânsito, zeladoria e combate ao crime.

A Secretaria de Mobilidade Urbana fará interdições a partir do bloqueio total da Avenida Paulo Faccini, das 11h às 22h. De acordo com o plano operacional, diversas ruas e avenidas de acesso serão interditadas a partir dos cruzamentos que seguem sentido a avenida. Importante destacar que a Rua Lídio Francisco de Santana terá interdição prolongada, de sexta-feira (6) a domingo (8).

Viaturas da GCM (Guarda Civil Municipal) estarão em pontos estratégicos do percurso e atuarão em conjunto com Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal, em razão do acesso à Rodovia Presidente Dutra.

Na CSI (Central de Segurança Integrada), agentes de segurança, da mobilidade urbana e da Defesa Civil acompanharão o evento pelas câmeras de videomonitoramento espalhadas pela cidade para proteger os munícipes e coibir qualquer crime ou infração.

Durante a passagem do bloco, equipes de zeladoria realizarão um mutirão de limpeza para a liberação imediata das vias logo após o deslocamento dos trios.

Confira os trechos que terão bloqueios durante o evento:

? Viaduto Cidade de Guarulhos (Dutra/Paulo Faccini)

? Av. Paulo Faccini (entre Avenida Monteiro Lobato X Av. Papa João XXIII)

? Av. Monteiro Lobato X Av. Papa Pio XII

? Av. Monteiro Lobato X Rua Francisco de Paula Santana

? Travessa do Rosário

? Rua Lázaro Bueno Oliveira

? Rua Itaverava

? Rua Siqueira Campos

? Rua Sílvio Barbosa X Rua Guaraciaba

? Rua Diogo Farias X Rua dos Cubas

? Av. Paulo Faccini X Rua Doná Olinda de Albuquerque

? Av. Paulo Faccini X Rua Tabajara

? Av. Paulo Faccini X Rua Carlos Augusto Bresser

? Av. Paulo Faccini X Praça Júlio Ramos Barbosa

? Av. Paulo Faccini X Rua Soldado Ermínio Cardoso

? Av. Paulo Faccini X Rua Marajó

? Av. Tiradentes X Av. Dr. Renato de Andrade Maia

? Av. Tiradentes X Av. Salgado Filho

? Rua Brás Cubas X Rua Profa. Brasília Castanho de Oliveira

? Rua Brás Cubas X Rua Coral

? Rua Brás Cubas X Rua Túlio Martelo

? Rua Josephina Mandotti X Rua Brás Cubas

? Rua Margarida Maria Barbosa X Rua Cidade de Araras

? Rua Margarida Maria Barbosa X Rua Ivan Marcheti

? Rua Delezinho de Almeida Franco X Rua Natividade

? Av. Paulo Faccini X Praça Allan Kardec

? Rua Natividade X Rua Antônio José Romão Filho

? Rua Sd. Donato Ribeiro X Rua Caetano D’Andréa

? Rua Antônio Romano X Rua Caetano D’Andréa

? Rua Sd. Eliseu José Hipólito X Av. Salgado Filho

? Av. Paulo Faccini X Av. Papa João XXII

A recomendação é que os motoristas utilizem rotas alternativas, especialmente para acessar serviços essenciais e o comércio da região. Confira o esquema detalhado:

Acesso ao Hospital São Luiz

O acesso à unidade hospitalar será preservado por meio de um bloqueio controlado no cruzamento da Avenida Tiradentes com a Avenida Dr. Renato de Andrade Maia. Neste ponto, será permitido apenas o trânsito local, destinado exclusivamente ao atendimento hospitalar e veículos de emergência.

A Secretaria de Mobilidade Urbana também estabeleceu corredores de acesso controlado para a região da Igreja Universal e do Supermercado Barbosa.

Motoristas que tenham como destino esses estabelecimentos deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:

? Via Rua Sete de Setembro: O condutor pode seguir pela Sete de Setembro e acessar sucessivamente as ruas João Gonçalves, Luiz Gama e Felício Marcondes.

? Via Rua Capitão Gabriel: Outra opção é utilizar a Capitão Gabriel, realizando o desvio orientado pela Rua Felício Marcondes.

? Acesso pela Rua Luiz Faccini: Esta via também estará aberta para o trânsito local, facilitando a chegada aos pontos comerciais e religiosos.

Orientações de Fluxo: Independentemente da rota escolhida, todos os trajetos convergem para a Avenida Tiradentes, seguindo pela Rua Maria de Castro Mesquita e conclui o percurso pela Rua Soldado Ermínio Cardoso, que servirá como via final de acesso.

Esquema Geral de Desvios (Centro e Bairro)

Além do acesso local, a Secretaria de Mobilidade Urbana definiu as rotas principais para quem atravessa a região de transporte público ou automóvel:

? Sentido Centro (Vindo da Dutra/Monteiro Lobato):

Via Monteiro Lobato: O fluxo de veículos deverá seguir pela Rua José Campanella, acessando a Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves/Av. Antônio de Souza até a Rua Padre Celestino e Rua João Gonçalves.

Via Tiradentes: Seguir pela Av. Papa Pio XII até a Av. Tiradentes com acesso a Av. Dr. Renato de Andrade Maia, seguindo pela Av. Papa João XXIII até a Av. Salgado Filho.

? Sentido Bairro:

Via Salgado Filho: O fluxo seguirá pela pista inferior da Av. Salgado Filho (sentido Maia), acessando a Rua Soldado Eliseu José Hipólito, cruzando a Av. Paulo Faccini para entrar na Av. Papa João XXIII até a Av. Dr. Renato de Andrade Maia.

Via Monteiro Lobato: Os veículos deverão virar à direita na Rua Francisco de Paula Santana após o posto dos Bombeiros, seguindo pela Av. Antônio de Souza até a Rua Kida, retornando à Av. Monteiro Lobato.

Linhas de ônibus

As linhas de ônibus terão alterações em seus itinerários. Para garantir a fluidez do tráfego e a segurança de todos, a Secretaria de Mobilidade Urbana preparou rotas alternativas.

Confira abaixo as principais rotas para quem utiliza o transporte público na região:

No sentido Centro:

Via Monteiro Lobato: As linhas de ônibus que circulam pela Av. Monteiro Lobato deverão seguir pela Rua José Campanella, acessando a Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves/Av. Antônio de Souza até a Rua Padre Celestino e Rua João Gonçalves, retornando ao itinerário normal.

Via Tiradentes: As linhas que circulam pela Av. Tiradentes, deverão acessar a Av. Dr. Renato de Andrade Maia até a Av. Papa João XXIII, retornando na Av. Salgado Filho, Rua Nossa Sra. Mãe dos Homens e voltando ao itinerário normal.

No sentido Bairro:

Via Salgado Filho: As linhas que deveriam entrar à direita na Av. Tiradentes, vão seguir pela pista inferior da Av. Salgado Filho (sentido Maia), acessando a Rua Soldado Eliseu José Hipólito, cruzando a Av. Paulo Faccini para entrar na Av. Papa João XXIII até a Av. Dr. Renato de Andrade Maia, retornando à Av. Tiradentes.

Via Monteiro Lobato: As linhas de ônibus que descem a Av. Monteiro Lobato (atendendo o ponto da Chocolândia) deverão virar à direita na Rua Francisco de Paula Santana após o posto dos Bombeiros, seguindo pela Av. Antônio de Souza até a Rua Kida, retornando à Av. Monteiro Lobato.

Com exceção da Linha 210 (Viação Campo dos Ouros) que terá itinerários específicos:

? Sentido Vila Rio: Segue pela Av. Pio XII, Av. Tiradentes, Av. Renato de Andrade Maia e entra à esquerda na Av. Papa João XXIII, retomando o trajeto normal na Av. Salgado Filho.

? Sentido Jd. Angélica: O itinerário será pela Av. Salgado Filho, Rua Nossa Sra. Mãe dos Homens, Av. Timóteo Penteado e Av. Esperança até a Praça Getúlio Vargas, Rua Capitão Gabriel, Ladeira Campos Sales, virando à esquerda na Av. Tiradentes até a Av. Anielo Pratici, acessando o Viaduto, sentido Rod. Presidente Dutra para retornar ao itinerário normal.

A Prefeitura de Guarulhos recomenda que os condutores e munícipes planejem seus deslocamentos com antecedência. Para a segurança de todos e melhor fluidez das vias, é essencial respeitar a sinalização e as ordens dos agentes de trânsito em serviço.