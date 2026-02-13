Niara Mani e Tupã Coré convidam público ao Zoológico de Guarulhos na semana do Carnaval

Você já conhece as mais novas fofuras moradoras do Zoológico de Guarulhos, as onças-pintadas Niara Mani e Tupã Coré? Quem ainda não teve a oportunidade de admirar estas duas magníficas forças da natureza, pode aproveitar a semana do Carnaval para vê-las.

O parque, que tem entrada gratuita, estará aberto todos os dias, das 9h às 16h30. Além das oncinhas, que entraram na área de exposição recentemente, após um longo período de cuidados especializados, já que foram resgatadas enquanto vagavam sozinhas numa área alagadiça da Floresta Amazônica, quem estiver pelo local também poderá visitar os recintos dos grandes leões, Madiba e Kalipha, os pumas, Scott e Logan, além de centenas de animais resgatados ou nascidos no parque e que vivem sob os cuidados de uma equipe dedicada a oferecer o melhor a todos eles.

Logo na entrada, à direita, o visitante encontra os recintos dos micos, dentre eles o belíssimo e precioso mico-leão-dourado. Também após serem resgatados bastante debilitados do tráfico de animais, os animais passaram por meses de cuidados especializados em área exclusiva do zoo. Agora em plena forma, com pelos densos da cor do sol, podem ser avistados em suas atividades diárias que envolvem cuidar da pelagem dos parceiros, pular de galho em galho e saborear alimentação equilibrada.

Piquenique e parquinho

O Zoológico de Guarulhos oferece também uma ampla área sombreada com mesas e bancos para quem quiser lanchar no local, além de um parque infantil com piso de areia e brinquedos que fazem a criançada largar as telas para brincar em grupo e gastar energia.

A entrada no parque é gratuita e quem quiser pode levar lanche para fazer piquenique nas mesas localizadas na área sombreada por frondosas árvores. O local também conta com lanchonete e um amplo parquinho para a alegria da criançada que pode brincar à vontade.

Doação de árvores

Quem tem um espacinho para plantar uma árvore em casa ou ainda deseja ajudar a arborizar praças e canteiros pode retirar gratuitamente mudas de árvores de diferentes espécies, como manacás-da-serra, ipês, pitangueiras, entre outras, de terça a sexta-feira, das 9h às 15h30, no Museu do zoo.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na avenida Dona Glória Pagnoncelli, 344, no Jardim Rosa de França. Entrada das 9h às 16h30. Estacionamento gratuito.