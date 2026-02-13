GCM de Guarulhos prende três traficantes e apreende 3,6 kg de drogas em ações contra o tráfico

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos segue focada no combate ao crime com o objetivo de promover a paz social na cidade. Em quatro ações entre a noite de quarta-feira (11) e quinta-feira (12), os agentes prenderam três traficantes e apreenderam 3,6 kg de entorpecentes.
Três ocorrências resultaram na prisão de traficantes. Equipes da Inspetoria Centro prenderam dois homens nos bairros Gopoúva e Jardim Pinhal com 93 porções de cocaína e R$ 557,00 em dinheiro. Os acusados já possuíam passagens pelo sistema prisional pelo mesmo crime.
O outro criminoso foi preso no Jardim Santa Rita, onde agentes do Canil flagraram o traficante com 274 porções de cocaína, 95 de maconha, R$ 1.295,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares usados na prática ilícita.
No Taboão, agentes da GCM apreenderam uma mochila contendo 1.486 porções de cocaína e 376 de maconha.