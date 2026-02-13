Saúde SP dá dicas de alimentação e hidratação para os dias de Carnaval

Muita fruta, hidratação reforçada, alimentação leve e moderação no consumo de álcool. Estas são as principais dicas da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) para que os foliões possam aproveitar o Carnaval sem comprometer a saúde.

Segundo Daniele Pisano, nutricionista da rede estadual, o segredo para evitar desconfortos gastrointestinais é apostar em refeições equilibradas em intervalos de, no máximo, quatro horas.

“A melhor forma de curtir o período é manter o corpo hidratado e priorizar alimentos nutritivos. Deve-se evitar frituras, gorduras e comidas que fiquem expostas à temperatura ambiente. O ideal é buscar sempre alimentos de procedência segura e armazenados corretamente”, afirma a especialista.

O que colocar no prato?

Entre os alimentos indicados estão, arroz, batata, macarrão, cereais, pão, acompanhados de proteína magra, que possuem melhor digestão, como frango e peixe. Além disso, evitar o consumo excessivo de sal, e introduzir fontes de vitaminas e sais minerais (frutas, verduras e legumes).

Para não desperdiçar tempo na cozinha, o folião pode apostar em pratos rápidos em versões saudáveis. O lanche, por exemplo, pode ser preparado com pão integral, queijo cremoso magro, peito de peru (substituível por rosbife magro), folhas de alface, fatias de tomate e cenoura ralada.

Outro lanche prático e energético é a salada de fruta salpicada com granola, quinoa em flocos, grãos de chia, mel e canela. A especialista indica lanches rápidos para o bloco. “Na pochete o folião pode levar castanhas, barras de cereal e frutas como banana ou maçã, que garantem saciedade e energia sem ocupar muito espaço”, informa.

Os cuidados devem continuar após o fim da festa. Para recuperar o organismo e evitar a ressaca, a reidratação é a prioridade número um. O consumo de frutas ricas em água, como melancia, abacaxi e melão, ajudam a repor os nutrientes perdidos pelo suor e pelo consumo de álcool.

“Com uma alimentação saudável e o corpo bem hidratado, o folião garante disposição para todos os dias de festa e uma recuperação muito mais rápida”, conclui Daniele.

Algumas dicas de refeições rápidas e equilibradas para os dias de carnaval:

Sanduíche natural:

2 fatias de pão (pode ser de trigo, aveia, centeio ou outros);

2 folhas de alface-americana e/ou rúcula;

50 gramas de cenoura ralada;

100 gramas de proteína desfiada: carnes magras, queijo branco, ricota, etc.

Acompanhado de um 1 copo (200ml) suco natural de acerola com laranja, entre outros. Dica: acrescentar um pouco de gengibre aos sucos, além de ajudar a combater náuseas e enjoos, possui ação digestiva e anti-inflamatória.

Hidratação

A hidratação é vital para repor os sais minerais perdidos pela transpiração excessiva no calor. Por isso, é recomendado uma ingestão variada de líquidos para manter o equilíbrio do organismo:

Água: Consuma, no mínimo, dois litros ao longo do dia para manter as funções vitais;

Água de coco e sucos naturais: Excelentes para a reposição imediata de líquidos, vitaminas e sais minerais. A recomendação é de ao menos um copo (200ml) de cada por dia;

Isotônicos: Úteis para repor eletrólitos, devem ser intercalados com água para garantir o equilíbrio e não sobrecarregar a função renal;

Chás sem açúcar: Para quem já possui o hábito, os chás são fortes aliados; além de reforçarem a hidratação, auxiliam no bom funcionamento dos rins durante os dias de folia.

Dicas infalíveis