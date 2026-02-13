Cempics Fracalanza realiza atividades temáticas em programação especial de fevereiro

O Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics) promove, ao longo de fevereiro, uma agenda que integra o Carnaval a ações de prevenção em saúde, atividades culturais e práticas integrativas e gratuitas no Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta.

A programação contempla a campanha Fevereiro Laranja, voltado à conscientização sobre a leucemia, e exposições artísticas abertas à comunidade.

Na manhã desta quinta-feira (12), a gerente do Cempics, Denise Antunes, realizou uma fala educativa durante o “Aulão de Carnaval” do Projeto Dois Pra Lá e Dois Pra Cá Alegria, na tenda azul do parque. A Biblioteca José Mignella recebeu a exposição educativa “O Brasil dos Carnavais”, fortalecendo o diálogo entre cultura e promoção da saúde.

Grupos integrativos e palestras

Também nesta quinta-feira (12), às 9h, foi realizada a palestra “A Jornada do Herói: O Poder de Fazer o Mundo Melhor em 2026”, conduzida por Peterson Silva Novais, bacharel e licenciado em Filosofia pela EFLCH Unifesp Guarulhos, integrante das escolas de filosofia INÉF e OINA e membro do Conselho Gestor do Cempics. A atividade abordou o conceito do “herói do cotidiano” e a relevância do cuidado com a saúde emocional na construção de uma sociedade mais consciente.

No dia 26 de fevereiro, às 9h, haverá a atividade “Vida Saudável e Prevenção: Como nossos hábitos e sentimentos contribuem para a prevenção do câncer”, ministrada pela médica residente do Programa de Medicina de Família e Comunidade de Guarulhos, Lara Renata Ferreira Canto. Em alusão ao Fevereiro Laranja, o encontro destacará como escolhas cotidianas, vínculos afetivos e equilíbrio emocional influenciam na prevenção de doenças, incluindo a leucemia.

Arte e solidariedade

A programação cultural inclui a exposição “Pinceladas Essenciais do Cotidiano”, do artista plástico Dugran, morador do entorno do Parque Júlio Fracalanza. Autodidata, aos 78 anos, ele utiliza a pintura como expressão de memória, espiritualidade e vivências acumuladas ao longo da vida. As obras estão dispostas nas janelas frontais do Cempics, transformando a fachada da unidade em uma galeria aberta ao público que circula pelo parque. A mostra reúne retratos, paisagens naturais, cenas urbanas e composições florais, com predominância de pintura figurativa e uso expressivo de cores, estabelecendo um diálogo direto entre arte e território.

No projeto Parque das Artes, a mobilização de fevereiro é destinada à doação de blusas de frio para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA). O grupo aceita doações de lãs e convida a comunidade a participar da confecção das peças às terças-feiras, às 9h, na sala de atividades, fortalecendo o caráter solidário e comunitário da iniciativa.

Atividades abertas e permanentes

Lian Gong (medicina chinesa): terças e quintas (19, 24 e 26), às 7h15, na tenda branca.

Danças Circulares: segunda (23), às 9h15, na tenda branca.

Grupo Parque das Artes (Crochê Solidário): terça (24), às 9h, na sala de atividades.

Lian Gong e Tai Chi Qi Gong: sextas (13 e 27) e quinta (19), às 10h, na tenda branca.

Em caso de chuva forte, as atividades na tenda branca ocorrerão na sala de atividades do Cempics.

Serviço

O Cempics está localizado no Parque Júlio Fracalanza, que fica na rua Joaquim Miranda, 471, Vila Augusta.