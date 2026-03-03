Poeta Myriam Fraga será a homenageada pela Flipelô neste ano

A poeta e jornalista baiana Myriam Fraga (1937-2016) será a grande homenageada da edição deste ano da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), maior evento literário da Bahia. A festa está marcada para o período de 5 a 9 de agosto no Pelourinho, centro histórico de Salvador.

Neste ano, a Flipelô chega à décima edição. Inspirada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), a Flipelô é realizada desde 2017, pela Fundação Casa de Jorge Amado, que chega aos 40 anos de existência. A festa, que foi idealizada pela poeta, surgiu com o objetivo de preservar e valorizar a memória do escritor Jorge Amado, a cultura e arte da Bahia e também estimular a literatura, principalmente entre os jovens.

Myriam Fraga é considerada uma das maiores escritoras e poetas brasileiras, tendo publicado 25 livros e também mantido uma intensa colaboração em revistas e jornais. Ela foi responsável pela coluna Linha D’Água, publicada pelo jornal A Tarde entre os anos de 1984 e 2004. Ela também integrou a Academia de Letras da Bahia.

A produção poética dela retrata questões sociais específicas do Nordeste e traz representações da Bahia, mas também busca uma construção do feminino, ressignificando figuras e temas da mitologia.

A poeta também foi uma das grandes entusiastas da Fundação Casa de Jorge Amado, que ajudou a fundar. Tal empenho pela criação da fundação levou os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai a fazerem o convite para que Myriam passasse a administrar a instituição, o que ela fez até o final de sua vida.

“Confesso que nesse instante [do convite para dirigir a fundação] tive um breve momento de pânico. Trabalhara intensamente para que o projeto se tornasse realidade. Sinceramente esperava poder continuar de algum modo a trabalhar nele, mas de repente ser colocada na direção parecia-me uma tarefa para qual possivelmente não estava preparada”, disse a poeta.

Atualmente a instituição é presidida pela filha de Myriam, Angela Fraga. “Ao participar da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), em 2006, ano em que Jorge Amado foi homenageado, ela voltou com uma ideia na cabeça, transformar o Pelourinho em palco de uma grande festa literária”, disse Angela.

“Aos poucos essa ideia foi se concretizando e, assim, em 2017 conseguimos realizar a primeira edição da Flipelô. Infelizmente, Myriam Fraga não conseguiu ver a concretização de sua ideia. Agora, na décima edição, achamos mais do que justo homenageá-la”, completou.

Calasans Neto

Além da homenagem à poeta, a Flipelô também vai celebrar o trabalho do artista Calasans Neto, grande amigo de Myriam Fraga. Pintor, gravador, ilustrador, desenhista, entalhador e cenógrafo baiano, Calasans Neto ilustrou as obras de Myriam Fraga desde a publicação do primeiro livro dela, Marinhas (1964).

Essa amizade, inclusive, foi elogiada por Jorge Amado em seu livro Navegação de Cabotagem. “A dupla é imbatível, Calá nasceu para ilustrar a poesia de Myriam, os poemas e as monotipias são da mesma matéria, visceral”.