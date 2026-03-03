Governo de SP avança na infraestrutura de novas unidades escolares na região de Campinas

O governador em exercício Felício Ramuth visitou unidades de ensino em construção na região de Campinas nesta terça-feira (3). Em São João da Boa Vista, vistoriou as obras da nova escola estadual de São João da Boa Vista, viabilizada por meio da parceria público-privada (PPP) Novas Escolas e, em Vargem Grande do Sul, acompanhou as obras da Creche Municipal Fábia Ferrari Cachola.

“As unidades nos dois municípios configuram importantes investimentos do Governo do Estado de São Paulo para alunos de diferentes faixas etárias. A escola em São João da Boa Vista faz parte da parceria público-privada que prevê a construção e manutenção do prédio por 25 anos. E aí os nossos professores, diretores e coordenadores vão poder focar na área pedagógica. Já a creche vai zerar a fila para a educação infantil na cidade”, afirmou Felicio.

Localizada no Parque dos Resedás, a nova escola está com 63% das obras concluídas e terá capacidade para atender 1.300 alunos em período integral e integra o Lote Leste da PPP, que contempla 16 unidades em diferentes municípios paulistas. No total, o programa prevê a construção de 33 novas escolas em 29 cidades, com a criação de quase 35 mil vagas em tempo integral para os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio.

O investimento estimado é de R$ 2,1 bilhões ao longo dos 25 anos de concessão. As obras seguem em ritmo acelerado tanto no Lote Leste quanto no Lote Oeste, com unidades já próximas de 50% de execução em diversas regiões do estado.

Educação infantil

Com investimento de R$ 3,9 milhões em obras, com contrapartida da prefeitura, a Creche Municipal Fábia Ferrari Cachola vai abrir 130 vagas na educação infantil. A construção do prédio é resultado de um termo de compromisso entre a Secretaria de Educação e a prefeitura. Cabe à administração municipal a contratação e a execução das obras. Além disso, cabe à Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) a realização de vistorias e acompanhamento da obra.

Com 894 m² de área construída, a nova creche contará com 37 ambientes, entre eles sete salas de atividades, berçário para repouso, fraldário, lactário, refeitório, solário, além de pátios coberto e descoberto. O espaço foi planejado para oferecer condições adequadas ao desenvolvimento na primeira infância e ampliar a oferta de educação infantil no município.

Investimento em infraestrutura na região de Campinas

Durante os 37 meses de gestão, a região de Campinas, que inclui os municípios de São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul, já recebeu 891 intervenções em escolas e creches, com aporte de R$ 366,9 milhões. Foram revitalizados 490 prédios escolares de 79 cidades da região.

Em todo o estado, de janeiro de 2023 a dezembro de 2025, já foram investidos mais de R$ 3 bilhões em 6.621 obras. As intervenções foram em quadras, cozinhas, refeitórios e salas de aula, além da revitalização de fachadas e intervenções em telhados e adequações de acessibilidade. Também foram inauguradas 72 novas unidades do Programa Creche Escola. Ao todo, foram criadas 9,4 mil vagas para crianças de zero a cinco anos de idade, totalizando investimento de R$ 192,8 milhões.